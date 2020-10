Κόσμος

Επική γκάφα από Τραμπ: έκανε τον Μακρόν... πρωθυπουργό!

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στο Μίσιγκαν, ο αμερικανός πρόεδρος, που συνεχίζει την εκστρατεία του για να επανεκλεγεί, διέπραξε το λάθος ενώ απαριθμούσε τις επιτυχίες του.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χλευάζει συχνά τις υποτιθέμενες γκάφες του Τζο Μπάιντεν, του Δημοκρατικού αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υπέπεσε με τη σειρά του σε φραστικό ολίσθημα χθες Σάββατο υποβιβάζοντας τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στο αξίωμα του «πρωθυπουργού».

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στο Μίσιγκαν, ο αμερικανός πρόεδρος, που συνεχίζει με φρενήρη ρυθμό την εκστρατεία του για να επανεκλεγεί στο αξίωμα, διέπραξε το λάθος ενώ απαριθμούσε τις επιτυχίες του. Αφού αναφέρθηκε στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της χώρας του με τον Καναδά και το Μεξικό, που επαναδιαπραγματεύτηκε η κυβέρνησή του, ο Τραμπ εξέφρασε τη γνώμη του για τη συμφωνία του Παρισιού, από την οποία απέσυρε τις ΗΠΑ αφού εξελέγη το 2016.

«Ξέρετε τι άλλο σταμάτησα; Τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Μου αρέσει πολύ ο πρωθυπουργός Μακρόν, αλλά τον ρώτησα πώς πάει η συμφωνία, και δεν πάει πολύ καλά», είπε ο Ρεπουμπλικάνος. «Εξοικονόμησα τρισεκατομμύρια δολάρια για εσάς, κανένας άλλος δεν θα το είχε κάνει. Είπα ότι θα ήταν καταστροφή, ήθελαν να μας πάρουν τα πλούτη μας», υποστήριξε ακόμη ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Γαλλίας κατέβαλαν προσπάθειες να οικοδομήσουν στενή σχέση λίγο καιρό μετά την εκλογή του Μακρόν. Όμως στην πορεία, η σχέση τους επιδεινώθηκε αισθητά. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει αλλεπάλληλες εμφανίσεις σε πολιτείες-κλειδιά, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μειώσει τη διαφορά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις στον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν, καθώς απομένουν λιγότερες από τρεις εβδομάδες ως τις εκλογές.