Κοινωνία

Κορονοϊός - Γλυφάδα: αυξήθηκαν τα κρούσματα στο γηροκομείο

Τρόφιμοι και εργαζόμενοι στη δομή βρέθηκαν θετικοί. Συνεχείς απολυμάνσεις εντός και εκτός του γηροκομείου. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος της περιοχής.

Συνεχίζονται τα τεστ κορονοϊού στο γηροκομείο "Η Μεγαλόχαρη" στη Γλυφάδα μετά τα πρώτα κρούσματα, που έγιναν γνωστά το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 ηλικιωμένοι βρέθηκαν θετικοί και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", ενώ άλλοι δύο εργαζόμενοι νοσούν και βρίσκονται σε καραντίνα.

Συνεργεία του δήμου πραγματοποιούν απολυμάνσεις ακόμα και στους δρόμους γύρω από το γηροκομείο, ενώ περιπολικό της αστυνομίας ελέγχει από χθες ποιοι και με ποιον τρόπο μπαίνουν στη δομή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, τόνισε ότι ενημερώθηκε για τα κρούσματα το πρωί του Σαββάτου από τους δημοσιογράφους και έκανε έκκληση να ενημερώνεται η δημοτική Αρχή άμεσα όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά.

Κρούσματα σε γηροκομεία έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στον Άγιο Παντελεήμονα, το Μαρούσι, το Μοσχάτο, στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε γηροκομείο στη Νέα Μάκρη.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ 482 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα και δέκα νέοι θάνατοι. Από τα 462 εγχώρια κρούσματα, τα 46 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 26 συνδέονται με ενδοικογενειακή μετάδοση. Από τα 482 νέα κρούσματα τα 207 εντοπίστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής.