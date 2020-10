Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: τι αλλάζει στο επίδομα θέρμανσης (βίντεο)

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις που δεν θα επιστρέψουν μέχρι και το 50% από τα χρήματα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», απαντώντας σε ερώτηση τηλεθεατή για τα ξενοδοχεία αναφοράς covid, που παραμένουν απλήρωτα τους τελευταίους 3 μήνες, είπε ότι τα χρήματα για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τον covid είναι διαθέσιμα, αλλά δυστυχώς η γραφειοκρατία βάζει εμπόδια στις άμεσες πληρωμές.

Σε ότι αφορά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή και με δεδομένο ότι όσοι βρίσκονται στην κατηγορία 4 του υγειονομικού χάρτη δεν θα επιστρέψουν το 50% και όσοι είναι στην κατηγορία 3 το 30%, απάντησε ότι εύχεται να μην «κοκκινήσει» η Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση όσα χρήματα χρειαστούν υπάρχουν και έχουν υπολογιστεί ήδη στο φετινό έλλειμα. Συμπλήρωσε δε πως το πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3, βρίσκεται ήδη εν ισχύ.

Ο κ. Σκυλακάκης αναφερόμενος στο επίδομα θέρμανσης, τόνισε ότι επίκειται η αναθεώρηση του μέτρου και θα συμπεριληφθούν σε αυτό και όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ενώ θα εξεταστεί και η περίπτωση για όσους χρησιμοποιούν ξύλα και πέλετ. Όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, τις επόμενες μέρες θα δοθεί Συνέντευξη Τύπου για να ενημερωθούν όλοι για το θέμα αυτό.