Πολιτική

Η Τουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο με χάρτη - σκληρή απάντηση από την Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια νέα, ακραία, πρόκληση προχωρά η Τουρκία. Το ελληνικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «παράνομο» τον χάρτη και τονίζει πως η Άγκυρα έχει «αμιγώς πολιτικά κίνητρα».

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, αυτή τη φορά με νέο χάρτη, όπου δεσμεύει το μισό Αιγαίο, στο πλαίσιο του αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Μεταφορών της γείτονος, Αντίλ Καραϊσμάνογλου, δημοσιεύει χάρτη, όπου η Άγκυρα δεσμεύει το μισό Αιγαίο και αυξάνει, από την Κάρπαθο έως και την Κύπρο, την περιοχή, όπου έχει δικαιώματα έρευνας και διάσωσης.

«Χαιρετίσματα στα Φατίχ, Γαβούζ και Κανουνί. Διευρύναμε την περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης μας στην Γαλάζια Πατρίδα μας, με τρόπο που θα περιλαμβάνει τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται σε έρευνες, στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εθνικά μας πλοία. Ας είναι χαρμόσυνο για την πατρίδα μας το νέο Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης», έγραψε στο twitter o Τούρκος υπουργός.

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί την Άγκυρα ότι οι ενέργειές της θα προσκρούσουν και πάλι στην διεθνή νομιμότητα, ενώ κάνει λόγο για κίνηση με αμιγώς πολιτικά κίνητρα...

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

"H τουρκική περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης που ορίστηκε αυθαίρετα με τον νέο τουρκικό νόμο, όπως άλλωστε και αυτή που είχε ορισθεί με τον τουρκικό νόμο του 1988, είναι παράνομη στο μέτρο που επικαλύπτει περιοχές ελληνικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας, συνεπώς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Πέραν όμως αυτού, δεν στηρίζεται σε επιχειρησιακά κριτήρια και δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής.





Η ελληνική περιοχή ευθύνης, η οποία έχει καθορισθεί την δεκαετία του '50 με Περιοχικές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας του ICAO και δηλωθεί από το 1975 στον αρμόδιο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), συμπίπτει με το FIR Αθηνών και είναι σύμφωνη με τις συστάσεις του ΙΜΟ και ΙCAO, όπως περιλαμβάνονται στο Διεθνές Εγχειρίδιο Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (IAMSAR Manual). Υπογραμμίζεται ότι και στην πράξη η Ελλάδα, μέσω του αρμόδιου ελληνικού Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Joint Rescue Coordination Center - JRCC) στον Πειραιά, συντονίζει αποτελεσματικά όλες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ευθύνης της, παρέχοντας εν προκειμένω υπηρεσίες σε όλα τα κινδυνεύοντα πλοία και αεροπλάνα.





Είναι σαφές ότι η Τουρκία, με την τελευταία αυτή κίνηση που έχει αμιγώς πολιτικά κίνητρα, δεν διστάζει να προκαλέσει σύγχυση, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο τουρκικών αυθαιρεσιών και παρανόμων διεκδικήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες άλλωστε ευθύνονται για την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της τελευταίας περιόδου. Οι τουρκικές ενέργειες θα προσκρούσουν και πάλι στην διεθνή νομιμότητα με την οποία η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους κάποτε να συμφιλιωθεί".