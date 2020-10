Κόσμος

Κύπρος: κρίσιμες προεδρικές εκλογές στα Κατεχόμενα

Ο Ακιντζί έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη των Ρεμουμπλικανών, φιλοδοξεί να επικρατήσει του Τατάρ, που στηρίζει ο Ερντογάν.

Ο δεύτερος γύρος για την ανάδειξη του νικητή των εκλογών στα κατεχόμενα διεξάγεται σήμερα.

Μουσταφά Ακιντζί και Ερσίν Τατάρ διεκδικούν το χρίσμα του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων με τον πρώτο να υποστηρίζει την λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και τον δεύτερο την λύση των δύο κρατών.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 18:00 το απόγευμα.

Με συμμετοχή που έφτασε το 58,21%, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Ερσίν Τατάρ έλαβε το 32,35% των ψήφων, ο Μουσταφά Ακιντζί το 29,84%, ο Τουφάν Ερχιουρμάν το 21,68%, ο Κουντρέτ Οζερσάι το 5,74%, ο Ερχάν Αρικλί το 5,36%, ο Σερντάρ Ντενκτάς το 4,20%, ενώ οι υπόλοιποι 5 μικρότεροι υποψήφιοι κατέγραψαν πολύ μικρά ποσοστά.

Ο Τουφάν Ερχιουμάν, ηγέτης του ρεπουμπλικανικού τουρκικού κόμματος, το οποίο έλαβε την τρίτη θέση με ποσοστό 21,68% μετά από συνεδρίαση των μελών του, στήριξε τον νυν ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί, ενώ οι υπόλοιποι λειτούργησαν κατά συνείδηση.