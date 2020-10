Πολιτική

Κικίλιας για εισβολή στο γραφείο της Γιαμαρέλλου: οι θρασύδειλοι δε μας τρομοκρατούν

Η εισβολή στο γραφείο της Ελένης Γιαμαρέλλου συνιστά μια άθλια πράξη εκφοβισμού, μια φασίζουσα συμπεριφορά, αναφέρει ο υπουργός Υγείας.

Δήλωση για την εισβολή στο γραφείο της Ελένης Γιαμαρέλλου Καθηγήτριας Παθολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ και μέλους της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας έκανε ο υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας.

«Η εισβολή στο γραφείο της κ. Ελένης Γιαμαρέλλου Καθηγήτριας Παθολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ και μέλους της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων του Υπουργείου Υγείας δεν είναι απλώς καταδικαστέα, αλλά συνιστά μια άθλια πράξη εκφοβισμού, μια φασίζουσα συμπεριφορά» αναφέρει ο υπουργός και συνεχίζει:

«Η κ. Γιαμαρέλλου είναι μια κορυφαία επιστήμονας, η οποία μαζί με όλα τα μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, εργάζεται καθημερινά και από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η πανδημία, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και την στήριξή μου στους επιστήμονες της χώρας, στους ιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας. Οι θρασύδειλοι δε μας τρομοκρατούν».