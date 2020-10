Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: “χαρτοπόλεμος” και η νέα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της συμφωνίας ανάμεσα στις δυο πλευρές που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν αλληλοκατηγορούνται σήμερα για την παραβίαση της νέας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, μερικές ώρες μετά την σύναψή της για ανθρωπιστικούς λόγους.

Η κατάπαυση του πυρός συμφωνήθηκε χθες και τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα μετά την αποτυχία της συμφωνίας για εκεχειρία που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση της Ρωσίας πριν από μια εβδομάδα και είχε στόχο να σταματήσουν οι χειρότερες εχθροπραξίες που έχουν ξεσπάσει στην περιοχή αυτή από τη δεκαετία του 1990.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας κατηγόρησε τον στρατό του Αζερμπαϊτζάν ότι άνοιξε πυρ δύο φορές στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε και ότι έκανε χρήση πυροβολικού.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε παράλληλα ότι "ο εχθρός άνοιξε πυρ κοντά στην πόλη Τζαμπράιλ, όπως και τα χωριά αυτής της περιοχής (...) χρησιμοποιώντας οβίδες και πυροβολικό" και πρόσθεσε ότι ο στρατός των Αζέρων "έλαβε επαρκή μέτρα αντιποίνων".

Αξιωματούχοι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δήλωσαν ότι οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν επίθεση σε στρατιωτικές θέσεις του θύλακα και ότι υπάρχουν απώλειες και τραυματισμοί και στις δύο πλευρές.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε στόχο να επιτραπεί στις δύο πλευρές η ανταλλαγή αιχμαλώτων και των σορών αυτών που σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, αλλά είχε μικρό αντίκτυπο στις μάχες γύρω από τον θύλακα.

Η νέα κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε χθες Σάββατο μετά τις συνομιλίες που είχε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Αρμένιο και τον Αζέρο ομόλογό του, κατά τις οποίες τους ζήτησε να τηρήσουν την συμφωνία για εκεχειρία που επετεύχθη πριν από μια εβδομάδα με τη δική του μεσολάβηση.

Η Ρωσία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ ανήκουν στην Ομάδα του Μινσκ, η οποία καταβάλλει προσπάθειες για την διευθέτηση της σύγκρουσης υπό την αιγίδα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Το Μπακού ανακοίνωσε χθες ότι 60 Αζέροι άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 270 τραυματιστεί από τις 27 Σεπτεμβρίου που ξέσπασαν οι μάχες, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά με τις απώλειές του στις τάξεις του στρατού.

Το υπουργείο Άμυνας του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε άλλες 40 απώλειες, με τις οποίες ανέρχονται συνολικά σε 673 τα μέλη των δυνάμεών του που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 27 Σεπτεμβρίου.

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι από τότε που ξέσπασαν οι μάχες 36 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον θύλακα.