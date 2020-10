Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: διαξιφισμοί Τραμπ – Μπάιντεν με φόντο τον κορονοϊό

Στο στόχαστρο του Τραμπ, για τα μέτρα ενάντια στον κορονοϊό, η Γκρέτσεν Γουίτμερ. Ο Μπάιντεν σφυροκοπεί τον Τραμπ για τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την τριήμερη προεκλογική του κούρσα σε τρεις πολιτείες-κλειδιά όπου είχε επικρατήσει το 2016, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν πως οδεύει να κερδίσει ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν φέτος.

Ο μεγιστάνας μίλησε σε συγκεντρώσεις με μεγάλα πλήθη στο Ουισκόνσιν και στο Μίσιγκαν, παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό αυξάνονται σε αμφότερες τις πολιτείες. Οι υποστηρικτές του που πήγαν να τον ακούσουν δεν τηρούσαν τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση. Κάποιοι φόραγαν μάσκες. Άλλοι όχι.

Στην ομιλία του στη Μασκίγκαν, στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τη Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας, Γκρέτσεν Γουίτμερ, την αποκάλεσε «ανέντιμη», ενώ την επέκρινε με σφοδρότητα για τα μέτρα που έλαβε και την πολιτική που εφάρμοσε ώστε να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, με το πλήθος των οπαδών του να αντιδρά φωνάζοντας ρυθμικά το σύνθημα «κλείσ’ την μέσα».

Η Γουίτμερ αντέδρασε μέσω Twitter. «Αυτή ακριβώς είναι η ρητορική που έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή τη δική μου, της οικογένειάς μου και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων ενώ προσπαθούσαμε να σώσουμε ζωές συμπολιτών μας», έγραψε. Ο Λι Τσάτφιλντ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της πολιτειακής Βουλής των Αντιπροσώπων του Μίσιγκαν, αντέδρασε επίσης. Μπορεί ο πρόεδρος να μην είπε ο ίδιος το σύνθημα «για την κυβερνήτριά μας, αλλά το έκαναν άλλοι κι αυτό ήταν λάθος. Κυριολεκτικά μόλις έγινε στόχος. Ας συζητήσουμε για τις διαφωνίες μας. Ας κερδίσουμε τις εκλογές. Όχι αυτό».

Ο Μπάιντεν, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, σφυροκοπεί τον Τραμπ για τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 219.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ - πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό στον κόσμο.

«Το μόνο που προσφέρει ο Τραμπ στους πολίτες του Μίσιγκαν είναι περισσότερα ψέματα και περισπασμούς — κανένα σχέδιο για να ελεγχθεί η επιδημία, καμία στρατηγική για να βγει η οικονομία μας από την ύφεση, κανένα όραμα για να ενωθεί η χώρα», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του. Η εκστρατεία του αποκάλεσε τις δηλώσεις του Τραμπ για τη Γουίτμερ «τοξικές επιθέσεις» που αποκαλύπτουν «την ανασφάλειά του και τον φθόνο του» για τον ηγετικό ρόλο της κυβερνήτριας «σε καιρό κρίσης». Ο Τραμπ επέστρεψε τα βέλη, δηλώνοντας πως ο Μπάιντεν είναι εμπόδιο για την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας, που πλήττεται από τον αντίκτυπο της πανδημίας.

Ο Μπάιντεν «θα κλείσει τη χώρα», «θα καθυστερήσει το εμβόλιο» και «θα παρατείνει την πανδημία», υποστήριξε ο πρόεδρος και στις δύο ομιλίες του στο Μίσιγκαν. Δεν έμεινε: ο Μπάιντεν είναι «διεφθαρμένος» και «κακοποιός», είναι «απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», ενώ έφθασε στο σημείο να αποκαλέσει τους Δημοκρατικούς «αντιαμερικανούς», που θέλουν «να σβήσουν την αμερικανική ιστορία, να καταστρέψουν τις αμερικανικές αξίες και τον αμερικανικό τρόπο ζωής».

Σύμβουλοι του Τραμπ θεωρούν εδώ και καιρό τις πολιτείες Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν, καθώς και την Πενσιλβάνια, κλειδιά για την έκβαση των εκλογών. Ο πρόεδρος βρίσκεται στην άμυνα ακόμα και σε παραδοσιακά οχυρά των Ρεπουμπλικάνων, όπως η Αριζόνα (θα πάει αύριο Δευτέρα) και η Τζόρτζια (μίλησε προχθές Παρασκευή το βράδυ). Σήμερα θα κάνει εκστρατεία στη Νεβάδα, πολιτεία που κέρδισε η Κλίντον το 2016.

Ο Τραμπ, που συνήθως αποφεύγει να φοράει μάσκα, επανέλαβε χθες ότι η χώρα του οδεύει να ξεπεράσει την πανδημία του κορονοϊού, μολονότι τα κρούσματα μόλυνσης έχουν ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια, καθώς εντοπίστηκαν 1 εκατομμύριο νέα μέσα σε έναν μήνα.