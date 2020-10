Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: μπαράζ συλλήψεων το τελευταίο 24ωρο

Παράνομη παραμονή στη χώρα και ναρκωτικά, είχαν τη «μερίδα του λέοντος».

Είκοσι πέντε άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αστυνομικών δράσεων, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται διενέργεια εντατικών πεζών και εποχούμενων περιπολιών.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Ασφάλειας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις 25 ατόμων για διάφορα αδικήματα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 10 άτομα για παράνομη παραμονή στη χώρα, οκτώ για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, τέσσερα για περιπτώσεις κλοπών και απόπειρα κλοπής, ένα λόγω εκκρεμούς καταδικαστικής απόφασης, ένα για παράβαση νόμου περί τελωνειακού κώδικα και ένα για παράβαση του νόμου περί όπλων.