Κοινωνία

Ρουβίκωνας: παρέμβαση με συνθήματα στο υπουργείο Παιδείας

«Πρόκειται για άλλη μία θρασύδειλη, καταδικαστέα πράξη που πλήττει τον δημοκρατικό διάλογο και τη δημόσια περιουσία», ήταν το σχόλιο από το υπουργείο Παιδείας.

Συνθήματα αλληλεγγύης στις μαθητικές καταλήψεις έγραψαν μέλη της ομάδας του Ρουβίκωνα τα ξημερώματα, εξωτερικά του υπουργείου Παιδείας, στο Μαρούσι. Δύο άτομα που φορούσαν κράνη έγραψαν με μαύρο σπρέι συνθήματα όπως «αλληλεγγύη στις μαθητικές καταλήψεις» και «κάτω τα ξερά σας από τους μαθητές» δημοσιεύοντας και βίντεο από την ενέργεια τους.

Σε κείμενο τους, τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας κάνουν λόγο για «τραγική κατάσταση» που επικρατεί στον χώρο της Παιδείας και για «δυσοίωνο μέλλον», στρέφονται κατά της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, χαρακτηρίζουν τις ρυθμίσεις για την Παιδεία εχθρικές προς τους φοιτητές που πασχίζουν να τελειώσουν τις σχολές τους και ζουν στις φοιτητικές εστίες, δουλεύοντας παράλληλα, ενώ κάνουν λόγο και για αχρήστευση των ταξικών φοιτητικών διεκδικήσεων μέσω της τηλεκπαίδευσης και τηλε-εξέτασης. «Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των μαθητικών καταλήψεων - Όχι Παιδεία για λίγους και εκλεκτούς - Αγώνας ενάντια στους ταξικούς φραγμούς», καταλήγει το κείμενο.

«Πρόκειται για άλλη μία θρασύδειλη, καταδικαστέα πράξη κατ' επίφαση πολιτικού ακτιβισμού που πλήττει τον δημοκρατικό διάλογο και τη δημόσια περιουσία», ήταν το σχόλιο από το υπουργείο Παιδείας για τα συνθήματα. «Η κυβέρνηση δεν εκφοβίζεται. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, προς όφελος ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας», επισημαίνεται στο σχόλιο του υπουργείου Παιδείας.