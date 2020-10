Κοινωνία

Ιερώνυμος: τα χρόνια είναι πονηρά και οι δυσκολίες πάρα πολλές

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος παραβρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Λουκά και την απελευθέρωση της Λαμίας από τους Γερμανούς.

Παρουσία του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Λαμίας, Άγιο Λουκά, αλλά και την απελευθέρωση της πόλης από το στρατεύματα κατοχής των Γερμανών.

Ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις παρουσιάστηκε ο αρχιεπίσκοπος και ζήτησε ενότητα σε όλα τα επίπεδα, τονίζοντας κατά τη διάρκεια της δοξολογίας: «Μία ευχή θα ήθελα να κάνω. Η σημερινή συνάντηση συμβολίζει συνεργασία εκκλησίας και πολιτείας. Τα χρόνια είναι πονηρά, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και θα έρθουν και περισσότερες. Όσο ενωμένοι είμαστε και όσο προχωρούμε βαστώντας ο ένας το χέρι του άλλου στην ανηφοριά τόσο καλύτερα θα πάμε. Αυτό μόνο θέλω να βλέπω και εύχομαι να συνεχίσετε, όχι μόνο στη Λαμία, την Αθήνα αλλά σε ολόκληρη τη χώρα και -γιατί όχι- σε όλον τον κόσμο».

Προηγουμένως, ο μητροπολίτης Φθιώτιδος, Συμεών, περιγράφοντας την συνολικότερη εικόνα που αποτυπώνεται στη φάση που διανύουμε, επεσήμανε ότι «σήμερα, όπως φαίνεται, τα σύννεφα του φασισμού, του ρατσισμού και του ναζισμού εξαφανίζονται. Όμως, τα σύννεφα του ιού είναι μπροστά μας. Καλούμαστε με τη δύναμη του ιατρού Αγίου Λουκά, με κοινωνική συνυπευθυνότητα, να αντιμετωπίσουμε, με κοινωνική αλληλεγγύη, σοβαρότητα και σύνεση αυτήν τη δυσκολία».

Παράλληλα, ο μητροπολίτης Φθιώτιδας, αναφερόμενος στη συμβολή του αρχιεπισκόπου τόσο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα προηγούμενα χρόνια όσο και σε αυτήν που εξελίσσεται με την πανδημία, ανέδειξε τις ισορροπίες που αναζήτησε η ηγεσία της Εκκλησίας υπογραμμίζοντας, «Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κράτησε με το έργο της Εκκλησίας ενωμένο τον λαό μας. Κράτησε τη συνοχή της κοινωνίας και σήμερα με την πανδημία που ενδεχομένως να προβάλλει και μία νέα οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, την οποία απευχόμαστε αλλά οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, και πάλι ο πράος, ο γλυκύς, ο ήρεμος, ο ισορροπημένος, ο μετριοπαθής, ο συνετός και φρόνιμος πνευματικός ηγέτης μένει κοντά στον λαό».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο δήμαρχος Λαμίας, Θύμιος Καραΐσκος, μίλησε για το ιστορικό της απελευθέρωσης, περιγράφοντας πώς η πόλη απέφυγε την καταστροφή όλων των υποδομών της, καθώς ένας Ιταλός, ένας Γερμανός, και ένας Σουηδός πήραν πρωτοβουλίες. Οι δύο πρώτοι κόβοντας τα καλώδια που είχαν προετοιμάσει για την ανατίναξη βασικών υποδομών οι Γερμανοί κατά την αποχώρησή τους και ο τελευταίος, ο Σουηδός, σώζοντας τις αποθήκες τροφίμων που υπήρχαν στην περιοχή. Ο κ. Καραϊσκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα βαθύτατα σημάδια που έχει η περιοχή, η οποία -όπως είπε- «έχει πληρώσει ακριβά το τίμημά του διχασμού» και σημείωσε την ανάγκη «κοινής πορείας, ενότητας και κοινής δράσης από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε η περιοχή ολόκληρη να κερδίσει τον χαμένο χρόνο», καθώς «όταν όλοι οι άλλοι λαοί κάθονταν στο τραπέζι των νικητών στη χώρα μας αλλά και κυρίως στην περιοχή μας, ο διχασμός κυριαρχούσε».

Το μεσημέρι, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα παραστεί σε εκδήλωση που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Δήμος Λαμιέων και θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Λαμίας, ενώ το απόγευμα θα εγκαινιάσει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Μητρόπολης Φθιώτιδας.

