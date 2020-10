Πολιτισμός

Περού: ανακαλύφθηκε εντυπωσιακό γεωγλυφικό με τη μορφή γάτας

Η φιγούρα έχει μήκος 37 μέτρα και χρονολογείται από μια εποχή πριν από τις διάσημες μορφές της Pampa de Nazca.

Περουβιανοί αρχαιολόγοι, που πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης στη περιοχή Νάζκα, ανακάλυψαν τη μορφή μιας γάτας στην πλαγιά ενός λόφου που ήταν σχεδόν διακριτή και σχεδόν άθικτη από το χρόνο, ανέφερε το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας.

Πρόκειται για ένα γεωγλυφικό που αναπαριστά μια μεγάλη γάτα με το κεφάλι ψηλά, κοιτάζοντας ευθεία μπροστά, ενώ το σώμα και η ουρά εκτείνονται προς το κάτω μέρος του λόφου.

Σε ένα γραπτό ανακοινωθέν, το υπουργείο διευκρίνισε ότι αυτό το γεωγλυφικό ήταν μόλις ορατό και επρόκειτο να εξαφανιστεί επειδή σχεδιάστηκε σε μια μάλλον απότομη πλαγιά και υπέστη τις επιπτώσεις της φυσικής διάβρωσης.

Η φιγούρα έχει μήκος 37 μέτρα, οριζόντια, και χρονολογείται από μια εποχή πριν από τις διάσημες μορφές της Pampa de Nazca.

Οι γάτες έχουν καταγραφεί πολλές φορές σε κεραμικά, υφάσματα και άλλα στοιχεία της κοινωνίας Paracas, η οποία φαίνεται ότι είχε δημιουργήσει διάσημα γεωγλυφικά και γραμμές στην έρημο Νάζκα, στο νότιου Περού.