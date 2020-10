Υγεία - Περιβάλλον

Politico: “Η Ελλάδα της καρδιάς μας” διατήρησε τον κορονοϊό υπό έλεγχο

Σε άρθρο με τίτλο: "Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αξιολογούνται για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τον νέο κορονοϊό" γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο που η Ελλάδα διαχειρίστηκε την πανδημία.

"Η Ελλάδα της καρδιάς μας", γράφει το Politico σε άρθρο του με τίτλο: "Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αξιολογούνται για τον τρόπο που αντιμετώπισαν τον νέο κορονοϊό", στο οποίο επισημαίνει ότι "υπό την επιδέξια διοίκηση" του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επετεύχθη να διατηρηθεί ο νέος κορονοϊός υπό έλεγχο παρά τις έκτακτες καταστάσεις της τουρκικής προκλητικότητας και της προσφυγικής κρίσης.

Σε όλη την Ευρώπη, οι ηγέτες αγωνίστηκαν κατά ενός δεινού και αδυσώπητου εχθρού, ξεκινάει το άρθρο του το Politico. Ωστόσο τώρα, σχεδόν όλοι γνωρίζουν ότι η COVID-19 δεν είναι ένα αστείο θέμα, πόσο μάλλον ότι δεν είναι "κάτι σαν τη γρίπη", όπως επέμενε για καιρό ένας διακεκριμένος Αμερικανός πολιτικός (έως ότου κόλλησε), προσθέτει.

Έπειτα από επτά μήνες πανδημίας, ακριβώς τη στιγμή του δεύτερου κύματος που όλοι ελπίζαμε ότι δεν θα ερχόταν, αν και ξέραμε ότι είναι αναπόφευκτο, οι Ευρωπαίοι έχουν γίνει πολύ πιο έμπειροι σχετικά με το πως να χειριστούν την κρίση, προσθέτει το Politico στο άρθρο του αυτό, στο οποίο κάνει μια αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών την κρίση του νέου κορονοϊού.

"Η Ελλάδα της καρδιάς μας"

Καμία χώρα δεν έδειχνε να βρίσκεται σε ιδανικότερη θέση για να την κατατροπώσει η COVID-19 από την Ελλάδα. Η οικονομία της χώρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες από την ύφεση που υπέστη στη διάρκεια της κρίσης χρέους, έχει έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς στην Ευρώπη, πολύ ευάλωτο στις πιο σοβαρές επιπτώσεις του ιού, και οι πολίτες της φημίζονται για την επίμονη άρνησή τους να ακολουθήσουν κανόνες, επισημαίνει το Politico στο τμήμα του άρθρου του, στο οποίο αναφέρεται στην Ελλάδα.

Ωστόσο φαίνεται ότι ο κίνδυνος του θανάτου ή η συλλογική μνήμη από δεινά του παρελθόντος υπάρχει περισσότερο στη σκέψη των Ελλήνων από την απειλή της οικονομικής καταστροφής. Υπό την επιδέξια διοίκηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Αθήνα κατέστησε γρήγορα και αποτελεσματικά σαφές ότι οι Έλληνες έπρεπε να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την πανδημία. Και αυτοί άκουσαν, εφαρμόζοντας ψύχραιμα ένα από τα πιο αυστηρά lockdown της Ευρώπης, στο οποίο περιελήφθη το κλείσιμο των σχολείων και των εκκλησιών.

Τα ριζοσπαστικά βήματα, τα οποία άρχισαν τον Μάρτιο, διατήρησαν τον νέο κορονοϊό υπό έλεγχο, αλλά προκάλεσαν περαιτέρω πίεση στην οικονομία. Στις αρχές του Μαΐου, η κυβέρνηση ήρε τους περιορισμούς, ελπίζοντας να διασώσει τουλάχιστον ένα μέρος της τουριστικής περιόδου, η οποία αποτελεί βασική πηγή εσόδων για όλη την οικονομία. Αλλά ακόμη και με ανοιχτά σύνορα, οι τουρίστες σταμάτησαν να έρχονται. Το ΔΝΤ προβλέπει τώρα συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 9,5% φέτος.

Ωστόσο η κυβέρνηση πέτυχε να διατηρήσει τον νέο κορονοϊό υπό έλεγχο. Αν και τα κρούσματα έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτων στην Ευρώπη (4,49 ανά 100.000). Αυτό είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις και σε άλλα δύο μέτωπα: τις τουρκικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την προσφυγική κρίση στην Λέσβο, καταλήγει το Politico στην αναφορά του στην Ελλάδα.