Πολιτική

Γεννηματά: νίκη Δημοκρατίας και εθνικής συμφιλίωσης η νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981

Η δήλωση της Φώφης Γεννηματά για τα 39 χρόνια από τη μεγάλη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, το 1981.

Tριάντα εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μεγάλη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, το 1981.

Με αφορμή αυτήν την επέτειο η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, ανήρτησε δήλωση στα social media, στην οποία αναφέρει ότι «η ιστορική νίκη του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν νίκη Δημοκρατίας, εθνικής συμφιλίωσης, νίκη Αλλαγής. Επρόκειτο για νίκη αξιοπρέπειας και καλύτερες μέρες στους Έλληνες, στις Ελληνίδες.

Η κ. Γεννηματά σημειώνει ότι «τώρα, στις νέες συνθήκες, το αίτημα για τη νέα Αλλαγή συσπειρώνει όλο και περισσότερους πολίτες. Νέα Αλλαγή για ισχυρή Ελλάδα. Μια Ελλάδα που ξέρει να διεκδικεί, και όχι απλά να συναινεί. Η Ελλάδα που σέβονται όλοι. Νέα Αλλαγή για ποιότητα στη Δημοκρατία και ενότητα του ελληνικού λαού. Νέα Αλλαγή με ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Νέα Αλλαγή που μπορεί να καθοδηγήσει το Κίνημα Αλλαγής, η προοδευτική παράταξη του σήμερα, το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας».