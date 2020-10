Οικονομία

Χατζηδάκης: έρχονται τροποποιήσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση

Προχωρά η εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ώστε η συζήτηση για την εκτός σχεδίου δόμηση να μπει σε άλλη βάση...

Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, επιτάχυνση της εκπόνησης των πολεοδομικών σχεδίων με έναρξη από τις τουριστικές περιοχές και μέτρα για την κάλυψη του ελλείμματος του λογαριασμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αναγγέλλει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην καθημερινή της Κυριακής.

Ο υπουργός αναφέρει ότι οι παρεκκλίσεις για δυνατότητα δόμησης σε οικόπεδα μικρότερα από 4 στρέμματα θα καταργηθούν το 2022, ωστόσο στο μεσοδιάστημα δεν θα μετράει ο χρόνος για την έκδοση εγκρίσεων από την δασική και την αρχαιολογική υπηρεσία. Επομένως όπως αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης, «όποιος επείγεται να χτίσει θα μπορέσει να το κάνει ενώ όποιος δεν επείγεται δεν έχει λόγο να αισθάνεται ότι "μένει εκτός" γιατί θα προχωρήσουμε γρήγορα και μαζικά στην εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ώστε η συζήτηση για την εκτός σχεδίου δόμηση να μπει σε άλλη βάση». Οι πρώτες πολεοδομικές μελέτης που θα προκηρυχθούν θα αφορούν τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη καθώς και ορισμένες βεβαρημένες τουριστικά περιοχές της υπόλοιπης χώρας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει ακόμη ότι θα παραμείνουν οι ρυθμίσεις για τη μείωση του συντελεστή δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, ενώ μέχρι την υιοθέτηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων θα παραμείνει σε ισχύ το σημερινό πλαίσιο αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των δρόμων, από τον οποίο εξαρτάται η οικοδομησιμότητα στις περιοχές αυτές.

Αναφορικά με το λογαριασμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι το έλλειμμα που προβλέπεται για τη φετινή χρονιά οφείλεται στις επιπτώσεις του κορονοϊού και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, που περιόρισε τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού. «Την ίδια στιγμή η βιομηχανία πιέζεται, ο απλός καταναλωτής πιέζεται και οι ιδιοκτήτες των ΑΠΕ, δεν λέω παρανόμως, νομίμως, με μέση χονδρεμπορική τιμή γύρω στα 40 ευρώ (ανά μεγαβατώρα) εισπράττουν μέση τιμή 144 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες αιολικών γύρω στα 90 ευρώ και των φωτοβολταϊκών γύρω στα 280 ευρώ».

Ο υπουργός σημειώνει πως δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τις ΑΠΕ αλλά πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι έχουμε ένα περιβάλλον κοινωνικής κρίσης υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα το παράδειγμα των ιδιοκτητών ακινήτων που υποχρεώθηκαν να υποστούν μειώσεις στα ενοίκια για να μην πέσουν έξω οι επιχειρήσεις.