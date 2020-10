Αθλητικά

Πέθανε ο Κώστας Μπατής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέρα πένθους για το ελληνικό μπάσκετ και την αθλητική δημοσιογραφία, αφού έφυγε από την ζωή ο Κώστας Μπατής.

Το ελληνικό μπάσκετ και η αθλητική δημοσιογραφία πενθούν. Ο Κώστας Μπατής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών.

Ο Κώστας Μπατής γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1959. Υπήρξε παίκτης του Παναθηναϊκού και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες (Παίδων και Εφήβων). Με την φανέλα του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε από το 1974 έως το 1982 και κατέκτησε 4 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα, ενώ ήταν μέλος της Εθνικής Παίδων που κατέκτησε το αρχυγό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Παίδων το 1975.

Όσο σπουδαία ήταν η καριέρα του εντός του γηπέδου, εξίσου σπουδαία ήταν και έξω από αυτό, αφού όταν αποσύρθηκε από τα παρκέ ασχολήθηκε με την αθλητική δημοσιογραφία, όπου μεταξύ άλλων πέρασε από αρκετά κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η υπέροχη φωνή του, οι γεμάτες πάθος μεταδόσεις του, η διαφορετική προσέγγιση που ακολουθούσε όταν περιέγραφε αγώνες τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό.

Πηγή: sport24.gr