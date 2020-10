Πολιτική

Κορονοϊός: κρούσματα σε εργαζόμενους της Βουλής

Τι έδειξε η ιχνηλάτηση των επαφών του δεύτερου κρούσματος και σε πόσους δόθηκε εντολή να μπουν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, διαπιστώθηκε θετικός στον κορονοϊό, εργαζόμενος στη Βουλή, η υπηρεσία του οποίου όμως στεγάζεται σε κτίριο εκτός μεγάρου και ο ίδιος ήταν σε καθεστώς τηλεργασίας όλη την περασμένη εβδομάδα.

Την επόμενη ημέρα, διαπιστώθηκε θετικό κρούσμα σε άλλη μια υπάλληλο του Κοινοβουλίου, η οποία έχει οικογενειακή σχέση με το πρώτο κρούσμα και η οποία επίσης εργαζόταν σε χώρο εκτός της Βουλής.

Από το ιστορικό τους πιθανολογείται ισχυρά η επιμόλυνση τους σε κοινωνική εκδήλωση προ εβδομάδος.

Η ιχνηλάτηση των επαφών του δεύτερου κρούσματος εντός της Βουλής ανέδειξε 13 επαφές, εκ των οποίων 4 αξιολογήθηκαν ως στενές, στις οποίες δόθηκαν οδηγίες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για να παραμείνουν κατ’ οίκον για 14 ημέρες και για ενεργή παρακολούθηση της υγείας τους.

Αντίστοιχα δόθηκαν οδηγίες και στις υπόλοιπες 9 χαμηλού κινδύνου επαφές. Να επισημανθεί ότι όλες οι επαφές είχαν ελεγχθεί κατά το διάστημα 13-15/10 με PCR κατά τον προληπτικό έλεγχο στην ΒτΕ και ήταν αρνητικοί.

Επιπροσθέτως διενεργήθηκε την Κυριακή 18/10 σε όλες τις επαφές rapid test αντιγόνου για νέο κορονοϊό, το αποτέλεσμα των οποίων ήταν επίσης αρνητικό για όλους. Συμπληρωματικά προγραμματίζεται επαναληπτικός έλεγχος με PCR την ερχόμενη εβδομάδα σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ.

Την Κυριακή 18/10 διενεργήθηκε απολύμανση στο περιφερειακό κτήριο της Βουλής, στο οποίο εργαζόταν το δεύτερο κρούσμα.