ΗΠΑ: η πρώτη εκτέλεση γυναίκας σε ομοσπονδιακό επίπεδο μετά από 67 χρόνια!

Το ειδεχθές έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε. Πότε θα γίνει η εκτέλεση της και με ποιον τρόπο.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Παρασκευή την προγραμματισμένη πρώτη εκτέλεση γυναίκας σε ομοσπονδιακό επίπεδο έπειτα από περίπου 70 χρόνια, ορίζοντας ως ημέρα πραγματοποίησής της την 8η Δεκεμβρίου.

Η Λίζα Μοντγκόμερι έχει καταδικαστεί σε θάνατο για έναν φόνο που διέπραξε το 2004.

Είχε βρεθεί ένοχη για τον στραγγαλισμό μιας εγκύου στο Μισούρι.

Τον Δεκέμβριο του 2004 η Μοντγκόμερι οδήγησε από το Κάνσας, όπου διέμενε, μέχρι το σπίτι της Μπόμπι Τζο Στίνετ, στο Μισούρι, δήθεν για να αγοράσει ένα κουτάβι, όπως αναφέρει Δελτίο Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

"Όταν μπήκε στο σπίτι η Μοντγκόμερι επιτέθηκε στην Στίνετ, η οποία ήταν οκτώ μηνών έγκυος, και της έσφιγγε τον λαιμό μέχρι που το θύμα έχασε τις αισθήσεις του. Χρησιμοποιώντας ένα κουζινομάχαιρο, στη συνέχεια η Μοντγκόμερι άνοιξε την κοιλιά της με αποτέλεσμα η Στίνετ να ανακτήσει τις αισθήσεις της. Οι δύο γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια και η Μοντγκόμερι τελικά στραγγάλισε την Στίνετ. Έπειτα της αφαίρεσε το βρέφος από την κοιλιά, το πήρε μαζί της και προσπάθησε να πείσει ότι ήταν δικό της".

Θα εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση στην ομοσπονδιακή φυλακή Τερ Οτ της Ιντιάνα, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση ήταν η Μπόνι Χέντι, η οποία θανατώθηκε σε θάλαμο αερίων στο Μισούρι το 1953, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για την Θανατική Ποινή.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή προγραμμάτισε και την εκτέλεση, στις 10 Δεκεμβρίου, του Μπράντον Μπέρναρντ, ο οποίος μαζί με τους συνεργούς του δολοφόνησε δύο πάστορες, το 1999.

Οι δύο εκτελέσεις θα είναι η όγδοη και η ένατη που θα πραγματοποιεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 2020.

Τον Ιούλιο η κυβέρνηση Τραμπ τερμάτισε μια ανεπίσημη διακοπή 17 ετών στις ομοσπονδιακές εκτελέσεις .