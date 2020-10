Κοινωνία

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά βρέφους και άλλων 6 ατόμων!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία συνέλαβε έναν εκ των δραστών. Στο νοσοκομείο διακομίσθηκαν τραυματισμένα τα θύματα της επίθεσης.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, κατηγορείται ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αγρινίου. Μάλιστα, για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας συνεργός του συλληφθέντα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν ταυτοποιηθεί.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι δύο άνδρες, έχοντας στην κατοχή τους κυνηγετικά όπλα, πυροβόλησαν χθες τα ξημερώματα, στα Αη Βασιλιώτικα Αγρινίου, εναντίον επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, 1,5 ετών, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσουν. Στη συνέχεια, οι τραυματίες διεκομίσθησαν στο νοσοκομείου του Αγρινίου, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας συνέλαβαν τον έναν από τους δράστες.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του δράστη που αναζητείται, οι αστυνομικοί βρήκαν 86 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ από το σημείο του περιστατικού περισυνέλεξαν επτά κάλυκες κυνηγητικού όπλου και πέντε φυσίγγια.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατά συναυτουργία, και παράβαση του νόμου για τα όπλα, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.