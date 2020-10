Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: Πόση ώρα “ζει” ο κορονοϊός και ο ιός της γρίπης στο δέρμα

Πόσες ώρες παραμένει ενεργός ο κορονοϊός στο ανθρώπινο δέρμα και τι πρέπει να κάνουμε για να τον αντιμετωπίσουμε.

O κορονοϊός παραμένει ενεργός πάνω στο ανθρώπινο δέρμα για εννέα ώρες, διαπίστωσαν Ιάπωνες ερευνητές, κάτι που σύμφωνα με τους ίδιους δείχνει την ανάγκη για συχνό πλύσιμο των χεριών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αντίθετα, το παθογόνο που προκαλεί την γρίπη επιβιώνει πάνω στο ανθρώπινο δέρμα για περίπου 1,8 ώρες, προσθέτει η μελέτη που δημοσιεύτηκε αυτό τον μήνα στην επιστημονική επιθεώρηση Clinical Infectious Diseases.

"Η επιβίωση για 9 ώρες του SARS-CoV-2 (του στελέχους του ιού που προκαλεί την COVID-19) πάνω στο ανθρώπινο δέρμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσης με την επαφή σε σύγκριση με τον IAV (του ιού A της γρίπης), επιταχύνοντας έτσι την πανδημία", όπως αναφέρεται.

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν έρευνα σε δείγμα δέρματος που είχε ληφθεί από νεκροτομή θυμάτων της covid-19, περίπου μια ημέρα μετά τον θάνατό τους.

Τόσο ο κορονοϊός όσο και ο ιός της γρίπης ευτυχώς αδρανοποιούνται εντός 15 δευτερολέπτων όταν εφαρμόζεται στο δέρμα αιθανόλη, η οποία περιέχεται στα αντισηπτικά χεριών.

"Η μεγαλύτερη χρονικά επιβίωση του SARS-CoV-2 πάνω στο δέρμα αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού μέσω της επαφής, η υγιεινή των χεριών μπορεί να μειώσει αυτό τον κίνδυνο", αποφαίνεται η μελέτη.

Η μελέτη υποστηρίζει τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών για να περιοριστεί η μετάδοση του ιού, ο οποίος έχει μολύνει σχεδόν 40 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα στο τέλος του περασμένου χρόνου.