Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: Περισσότερα από 15000 νέα κρούσματα σε μία ημέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιάλτης δίχως τέλος στην Ρωσία... Εκατοντάδες θάνατοι και χιλιάδες κρούσματα σε 24 ώρες.

Η Ρωσία κατέγραψε σήμερα 15.099 νέα κρούσματα κορονοϊού, με τα οποία ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων σε όλη την χώρα ανήλθε σε 1.399.334, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι 185 άνθρωποι πέθαναν από covid-19 το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό επίσημο απολογισμό των νεκρών σε 24.187, ενώ 1.070.576 έχουν ιαθεί.