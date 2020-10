Κοινωνία

“Τρύπες του Καραμανλή”: Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν τα έργα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης στο εσωτερικό της σήραγγας, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης των σοβαρών βλαβών που εντοπίστηκαν στη σήραγγα “Λουμπάρδα” (Τρύπες του Καραμανλή).

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκοπής του επικίνδυνου βράχου, βάρους περίπου 100 τόνων, από τη σήραγγα Καραμανλή με κατεύθυνση προς Σούνιο.

Οι εργασίες αποκόλλησης έγιναν με τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής. Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διαδικασία αποκόλλησης, οι ενέργειες του Περιφερειάρχη να κλείσει άμεσα η σήραγγα ήταν αναγκαίες, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Τα συνεργεία έχουν ήδη φτάσει σε απολύτως υγιές κομμάτι βράχου το οποίο πλέον δεν έχει καμία επικινδυνότητα και στην παρούσα φάση συνεχίζουν με εργασίες αποκοπής μικρών βράχων και καθαρισμού των πρανών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συνεχίζεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία, με πρόσθετους φωτεινούς σηματοδότες και κατάλληλη σήμανση. Υπολογίζεται ότι σε μία περίπου εβδομάδα θα τελειώσουν οι εργασίες στην εξωτερική σήραγγα και θα ξεκινήσουν οι αντίστοιχες εργασίες στην εσωτερική σήραγγα, οι οποίες υπολογίζεται να διαρκέσουν περίπου 15 μέρες.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, ενώ χρησιμοποιούνται συρμάτινα δίχτυα και συρματοκιβώτια όπου απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διέλευση και να αποκλειστεί κάθε πιθανή κατάπτωση βράχων.