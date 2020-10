Κόσμος

Κορονοϊός: Το lockdown στο Παρίσι μέσα από εικόνες

Έρημη πόλη το Παρίσι από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Άδειοι δρόμοι και κλειστά μαγαζιά στην Πόλη του Φωτός.

Οι δρόμοι του Παρισιού και οκτώ άλλων γαλλικών πόλεων ήταν άδειοι χθες το βράδυ, κατά την έναρξη της επιβεβλημένης από την κυβέρνηση απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τις 21:00 μέχρι τις 06:00 καθημερινά, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον για ένα μήνα.

Η απαγόρευση αφορά και την Λιόν, την Λιλ, την Τουλούζη, το Μονπελιέ, το Σεντ-Ετιέν, την Ρουέν, την Γκρενόμπλ και την Μασσαλία.

Λίγο πριν οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 9 χθες το βράδυ, οι εστιάτορες στο Παρίσι κατέβασαν τα ρολά και οι πελάτες έσπευσαν στα σπίτια τους.

Η αστυνομία πραγματοποιούσε περιπολίες στους δρόμους της πυκνοκατοικημένης πρωτεύουσας, που έχει γίνει hotspot του νέου κύματος της πανδημίας και όπου τα μπαρ είναι ήδη κλειστά από τις 6 Οκτωβρίου.

Tο μέτρο αυτό ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με στόχο τον περιορισμό της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού που πριν από λίγες ημέρες έφτασαν σε ημερήσιο ρεκόρ άνω των 30.000.

Οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών απαγορεύονται από τις 10μμ και η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους, τόσο εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς.

Αλλά η ανησυχία είναι διάχυτη για όσους δεν φοράνε μάσκες, κυρίως νέοι, και δεν τηρούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά αντίθετα συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους και ταράτσες εστιατορίων.

Ο Μακρόν είπε ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι απαραίτητη ώστε να μην κορεστούν τα νοσοκομεία.

Πολλοί ιδιοκτήτες εστιατορίων είναι οργισμένοι από την απόφαση αυτή που τους υποχρεώνει να κλείνουν νωρίς τα καταστήματά τους, κάτι το οποίο υποστηρίζουν ότι θα καταστρέψει την βιομηχανία.

"Σίγουρα θα απολυθούν υπάλληλοι. Είναι μια καταστροφή", λέει στο Reuters ο Στέφανο Ανσέλμο, διευθυντής του ιταλικού εστιατορίου Bianco στο Παρίσι.

Στη Γαλλία η απαγόρευση της κυκλοφορίας αφορά περίπου 20 εκατομμύρια πολίτες.

Στο Παρίσι έχει να επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας από το 1961, η οποία ήταν τότε περιορισμένη μόνο για τους μουσουλμάνους λόγω των ταραχών κατά τον πόλεμο της Αλγερίας για την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.

Πριν από τότε είχε επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας στην γαλλική πρωτεύουσα στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της Γαλλίας, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στις 10μμ χθες το βράδυ οι δρόμοι της Πόλης του Φωτός ήταν άδειοι και μόνο μερικοί τολμηροί είχαν ξεμείνει διακινδυνεύοντας να τους επιβληθεί πρόστιμο 135 ευρώ εκτός αν επιδείκνυαν πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρός λόγος που βρίσκονται έξω.

"Επιστρέφω από το νοσοκομείο Curie, όπου χειρουργείται η κόρη μου. Μου έδωσαν αυτό το χαρτί", λέει ένας Γάλλος στους αστυνομικούς δείχνοντάς τους ένα χαρτί.

"Εντάξει, καλό βράδυ κύριε", του απαντά ένας αστυνομικός και του δίνει πίσω το έγγραφο.

Στους άδειους δρόμους βλέπει κάποιος διανομείς φαγητού με τα μηχανάκια να μεταφέρουν γεύματα στους κατοίκους που έχουν περιοριστεί μέσα στα σπίτια τους σε μια πόλη, όπου είναι συνηθισμένη εικόνα να βγει κάποιος για δείπνο μετά τις 21:00.

Λιγοστά λεωφορεία του δήμου κυκλοφορούν στους δρόμους, τα περισσότερα χωρίς επιβάτες. Το μετρό και τα τρένα συνεχίζουν να λειτουργούν για να μεταφέρουν όσους δεν έχουν επιλογή άλλη από το να παραβιάσουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας, είτε για επαγγελματικούς είτε για ιατρικούς λόγους.

Χθες, συνολικά 1.350 αστυνομικοί και χωροφύλακες είχαν αναπτυχθεί στο Παρίσι και στα προάστιά του για να διασφαλίσουν ότι θα τηρούνταν η απαγόρευση--η αυστηρότερη μετά το διάρκειας δύο μηνών lockdown που έληξε τον Μάιο.

Η χώρα έχει καταγράψει πάνω από 33.300 θανάτους από covid-19--τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στην Ευρώπη.

Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι εισήλθαν σε ΜΕΘ μέσα σε μια εβδομάδα. Η Γαλλία έχει τώρα 5.800 διαθέσιμες κλίνες σε ΜΕΘ.

Συνολικά, 10.399 άνθρωποι νοσηλεύονται σήμερα στη Γαλλία με covid-19, αύξηση κατά 378 από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

"Είμαι βέβαιος για το αίσθημα ευθύνης της μεγάλης πλειονότητας των συμπολιτών μου. Όλοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι θα το ξεπεράσουμε μόνο με καθημερινή προσπάθεια του καθενός μας στην επαγγελματική και προσωπική μας ζωή", δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ σχετικά με το νέο μέτρο.