Αθλητικά

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός: Ο Μακέντα “έσωσε” τον βαθμό στις καθυστερήσεις

Συναρπαστικό σε εξέλιξη ήταν το ματς στο Ηράκλειο, το οποίο έληξε χωρίς νικητή.

Απίστευτο παιχνίδι στο Ηράκλειο, με τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύονται ισόπαλοι 2-2 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Το ματς επεφύλασσε τρομερές συγκινήσεις και βρήκε τους “πράσινους” να... σώζουν τον ένα βαθμό στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μακέντα, αφού πρώτα έχασαν τα “άχαστα”.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα τρία παιχνίδια του στη Super League, πίεσε πολύ τον ΟΦΗ ψηλά, αλλά για άλλη μια φορά ήταν άκρως αναποτελεσματικός. Στο 3' από την πίεση του Αλεξανδρόπουλου, ο Μεγιάδο έκανε λάθος, ο Χατζηγιοβάνης “έκλεψε” την μπάλα, όμως το καλό σουτ που έκανε στη γωνία το έβγαλε με υπερένταση ο Βάτερμαν.

Στο 5' ο Γιαννούλης πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Βέλεθ, πριν σπρώξει τη μπάλα με το κεφάλι στα δίκτυα, έπειτα από κόρνερ του Μπουζούκη και πρώτη κεφαλιά του Κουρμπέλη, ενώ στο 23' από ωραία κίνηση και σέντρα του Σάντσες, ο Καρλίτος έκανε την προβολή, όμως και πάλι είπε “όχι” ο γκολκίπερ του ΟΦΗ.

Από το ημίωρο και μετά η πίεση του Παναθηναϊκού άρχισε να φθίνει, ο ΟΦΗ κέρδισε μέτρα μέσα στο γήπεδο, όμως χρειάστηκε ένα μεγάλο (διπλό) σφάλμα του Χατζηγιοβάνη στο 37', για να αλλάξουν οι ισορροπίες του αγώνα. Ο Μυτιληνιός εξτρέμ του “τριφυλλιού” έκανε κάκιστο κοντρόλ δύο φορές έξω από την “πράσινη” περιοχή, ο Στάικος που έκλεψε τη μπάλα σούταρε στη γωνία με τον Διούδη να απομακρύνει αρχικά και τον Στάρτζεον να κάνει από πλάγια θέση το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο στα “κόκκινα”. Στο 47' ο Χατζηγιοβάνης έχασε τετ-α-τετ, όμως δύο λεπτά αργότερα ο Καρλίτος “έσπασε το ρόδι”, με πολύ ωραία κίνηση και πλασέ στη γωνία του Βάτερμαν.

Στο 53' ο Μακέντα κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του από τον Μεγιάδο, όμως ο Βάτερμαν τον νίκησε από τα έντεκα μέτρα, στερώντας την ανατροπή απ' τους “πράσινους”.

Από εκεί και πέρα το ματς έγινε... ροκ. Ο ΟΦΗ έχασε τρεις συνεχόμενες ευκαιρίες με κεφαλιές μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού (απέκρουσε ο Διούδης τις προσπάθειες των Κοροβέση, Σαρδινέρο, έφυγε άουτ η κεφαλιά του Μεγιάδο), με τους “πράσινους” να απαντούν με νέο χαμένο τετ-α-τετ του Χατζηγιοβάνη (απέκρουσε ξανά ο Βάτερμαν).

Οι Κρητικοί, ωστόσο, ήταν εκείνοι που πέτυχαν το δεύτερο γκολ στο ματς, συνεχίζοντας το... βόλεϊ στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 77' από κόρνερ του Στάρτζεον, ο Σαρδινέρο πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο Μεγιάδο εξ επαφής έκανε το 2-1.

Οι “πράσινοι” συνέχισαν να το παλεύουν ως το φινάλε κι εν τέλει δικαιώθηκαν στο 94ο λεπτό με τον Μακέντα να “διαβάζει” το λάθος της άμυνας του ΟΦΗ και με κεφαλιά από κοντά να διαμορφώνει το τελικό 2-2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Βάτερμαν, Ουές, Διαμαντής, Γιαννούλης, Κοροβέσης (73' Λυμπεράκης), Μεγιάδο, Στάικος (73' Μπαλογιάννης), Σακόρ, Στάρτζεον (80' Γιάννου), Γρίβας, Σαρδινέρο (88' Βαφέας).

Παναθηναϊκός (Σ. Συλαϊδόπουλος): Διούδης, Σάντσες (87' Πούγγουρας), Βέλεθ, Σένκεφελντ, Ζαγαρίτης, Μπουζούκης (87' Καμπετσής), Κουρμπέλης, Αλεξανδρόπουλος (62' Σερπέζης), Χατζηγιοβάνης (70' Εμμανουηλίδης), Μακέντα, Καρλίτος.