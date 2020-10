Υγεία - Περιβάλλον

Φονική η πορεία του κορονοϊού στην Ευρώπη

Η "μαύρη" εικόνα νεκρών και κρουσμάτων στην Ευρώπη.

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Covid-19, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Συνολικά, μέχρι τις 18.30 σήμερα (ώρα Ελλάδας) είχαν αναφερθεί 250.030 θάνατοι από την αρχή της πανδημίας και συνολικά 7.366.028 κρούσματα.

Πάνω από τα δύο τρίτα των θανάτων αυτών καταγράφονται σε πέντε χώρες: στο Ηνωμένο Βασίλειο (43.646 νεκροί, 722.409 μολύνσεις), την Ιταλία (36.543, και 414.241), την Ισπανία (33.775, 936.560), τη Γαλλία (33.392, 867.197) και τη Ρωσία (24.187, 1.399.334).

Τις τελευταίες επτά ημέρες πέθαναν 8.342 άνθρωποι, ο βαρύτερος απολογισμός μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας για την περιοχή της Ευρώπης από τα μέσα Μαΐου.