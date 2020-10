Κοινωνία

Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών στον ΑΝΤ1: “SOS” για τη διασπορά κορονοϊού (βίντεο)

Ο Σίμος Δανιηλίδης προειδοποιεί πως η διασπορά του ιού στην περιοχή είναι μεγάλη και ζητάει να έρθει άμεσα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.