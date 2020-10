Κοινωνία

Αποκλειστικό: Μπλόκο της Τροχαίας σε “κόντρες” στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Stop” σε αυτοσχέδιους αγώνες έβαλαν οι αστυνομικοί. Εικόνες από τη νυχτερινή επιχείρηση κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1.