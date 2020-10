Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Δεκάδες θύματα το τελευταίο 24ωρο (βίντεο)

Τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού Κόντε για αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα, με στόχο να αναχαιτιστεί η επέλαση του ιού.

Τα κρούσματα κορονοϊού, το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία είναι 11.705 και 69 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Πραγματοποιήθηκαν, όμως, σχεδόν 20.000 λιγότερα διαγνωστικά τεστ σε σύγκριση με το Σάββατο, όταν οι Αρχές είχαν ανακοινώσει 47 θανάτους και 10.925 κρούσματα.

Συνολικά, 7.131 ασθενείς έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία και 750 στις ΜΕΘ. Από την αρχή της πανδημίας, στην Ιταλία 36.543 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την COVID-19.

H περιφέρεια με τα περισσότερα νέα κρούσματα είναι και πάλι η Λομβαρδία (2.975), ενώ ακολουθούν η Καμπανία, με κύρια πόλη την Νάπολη (1.376) και η περιφέρεια Λάτιο, με πρωτεύουσα την Ρώμη (1.198). Οι ειδικοί θεωρούν κρίσιμη την κατάσταση στο Μιλάνο.

Απόψε ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε αναμένεται να ανακοινώσει, σε τηλεοπτικό μήνυμά του, αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων.