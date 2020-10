Πολιτισμός

Μελίνα Μερκούρη: 100 χρόνια από τη γέννηση της σπουδαίας Ελληνίδας

Μεγάλο αφιέρωμα στη Βιέννη, στην κορυφαία Ελληνίδα του 20ου αιώνα, τη Μελίνα Μερκούρη, για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της.

Στη Μελίνα Μερκούρη, που "γεννήθηκε και πέθανε Ελληνίδα", που έλαμψε στο θέατρο και τον κινηματογράφο, που η χούντα της αφαίρεσε την ελληνική ιθαγένεια για τον αντιδικτατορικό της αγώνα, τη γυναίκα που οραματίστηκε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, καθιέρωσε τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και ίδρυσε τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, στη "Μελίνα μας", όπως έγινε γνωστή εντός και εκτός συνόρων, είναι αφιερωμένη η αυριανή μεγάλη εκδήλωση στη Βιέννη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή της, στις 18 Οκτωβρίου 1920.

Η εκδήλωση, με τίτλο "Ich bin Griechin! Je suis Grecque! Είμαι Ελληνίδα!" στη Μεγάλη Αίθουσα Εκπομπών της δημόσιας Αυστριακής Ραδιοτηλεόρασης (ORF), στην οποία προσκαλεί η πρέσβειρα της Ελλάδας στην Αυστρία και μόνιμη εκπρόσωπος στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, Αικατερίνη Κόικα, τελεί υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη και του Επίτιμου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σάλτσμπουργκ.

Την εκδήλωση προανήγγειλε σε ειδική εκπομπή της -- στην οποία ακουγόταν η ανεπανάληπτη ερμηνεία από την Μελίνα στα ελληνικά, του "Μέτοικου" του αξέχαστου Ζορζ Μουστακί -- η δημόσια Αυστριακή Ραδιοφωνία τονίζοντας "τις κορυφαίες στιγμές της ζωής αυτής της μεγάλης Ελληνίδας, που συγκίνησε τον κόσμο, υπήρξε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, ηγετική μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα και υπουργός Πολιτισμού των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου".

Την αυριανή εκδήλωση στο Μέγαρο της Αυστριακής Ραδιοτηλεόρασης, θα παρουσιάσει η Αμερικανο-Αυστριακή ηθοποιός και υψίφωνος Αραμπέλα Φενίβες, με την μονωδό και υψίφωνο Ελπινίκη Ζερβού να ερμηνεύει τραγούδια της Μελίνας, με τη συνοδεία της ορχήστρας "Ρετρό" της Βιέννης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και πιανίστα Αναστάσιου Στρίκου.

Τον ύμνο της Μελίνας Μερκούρη, την οποία αποκαλούσε "η τελευταία Ελληνίδα θεά", είχε πλέξει σε προηγούμενο ειδικό αφιέρωμά του το Πρώτο Πρόγραμμα της δημόσιας Αυστριακής Ραδιοφωνίας, στο οποίο γινόταν μια μακρά αναδρομή, αρχίζοντας από τα παιδικά χρόνια της ως εγγονή του δημάρχου Αθηναίων Σπύρου Μερκούρη και κόρη του βουλευτή και υπουργού Σταμάτη Μερκούρη.

Με αναφορές στις θεατρικές της σπουδές, τις μετέπειτα μεγάλες επιτυχίες της στο θέατρο και στον κινηματογράφο και ειδική μνεία στην ταινία "Ποτέ την Κυριακή" και τη μουσική της που την έκαναν παγκόσμια γνωστή, στο αφιέρωμα δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην πολιτικό Μελίνα Μερκούρη, με επισήμανση στους "θρυλικούς, άοκνους και πολύχρονους αγώνες της κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών και για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα".

Τονίσθηκαν το τεράστιο έργο της ως υπουργού Πολιτισμού σε όλες τις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, οι αγώνες της μέχρι το θάνατό της για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, με παράθεση αποσπασμάτων από συνεντεύξεις και από τις ιστορικές δηλώσεις της για το θέμα αυτό.

Επισημάνθηκε ακόμη, πως η καθιέρωση του κορυφαίου ευρωπαϊκού πολιτιστικού θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, οφείλεται αποκλειστικά στη Μελίνα Μερκούρη, όπως αυτή την οραματίστηκε και πρωτοδιοργάνωσε στην Αθήνα ως πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα, το 1985, ενώ αναφορά έγινε στη σκληρή πάλη της ενάντια στην ασθένειά της όπως και στο γεγονός πως στην τελευταία της κατοικία τη συνόδεψαν συγκλονισμένοι, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.