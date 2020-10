Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αντίστροφη μέτρηση για την τελική κρίση (βίντεο)

Σε δύο συνεδριάσεις αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αναφορικά με το ποιοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Του Παναγιώτη Στάθη

Μια ή δύο συνεδριάσεις απομένουν ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία στη δίκη-“μαμούθ” των 5,5 ετών στο Εφετείο. Μέχρι την έκδοση της απόφασης επι της ενοχής των στελεχών της Χρυσής Αυγής, στις Οκτωβρίου, είχαν γίνει 453 συνεδριάσεις. Την Δευτέρα συμπληρώνονται 462. Δηλαδή για την έκδοση της απόφασης και μόνον έχουν χρειαστεί ήδη επτά και πάμε για οκτώ ή εννέα συνεδριάσεις. Αυτό δείχνει και την τάξη μεγέθους της ιστορικής αυτής δίκης.

Στις 11 το πρωί η εισαγγελέας της έδρας, Αδαμαντία Οικονόμου, θα προτείνει για τις αιτήσεις αναστολής που έχουν υποβάλλει οι κατηγορούμενοι, πλην του Γιάννη Λαγού.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας είχε ζητήσει να απαλλαγούν οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά στο εύρος των ποινών - μετά την απόφαση του δικαστηρίου - υπήρξε ελάχιστα πιο αυστηρή σε επιμέρους θέματα από τους δικαστές.

Μετά την πρόταση της εισαγγελέως θα δευτερολογήσουν οι συνήγοροι και ακολούθως θα αποσυρθεί σε διάσκεψη το δικαστήριο για την τελική απόφαση.

Πιθανολογείται πως αυτή θα εκδοθεί ή αργά το βράδυ της Δευτέρας ή το πιο πιθανόν την Τρίτη.