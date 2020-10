Κοινωνία

Τι είναι το ναρκωτικό Khat που εντοπίστηκε στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” (βίντεο)

Έξι χρόνια είχαν να εντοπίσουν αστυνομικοί το σπάνιο ναρκωτικό, που είναι γνωστό και ως “φυσική κοκαΐνη”.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τεράστιες εκτάσεις με το φυτό Khat έχουν εντοπιστεί στην ανατολική Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Έχει δημιουργηθεί μία βιομηχανία καλλιέργειας, συλλογής και διαλογής των φύλλων και μία τεράστια βιομηχανία διακίνησής τους σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα φύλλα του Khat περιέχουν τις ουσίες καθινόνη και καθίνη, οι οποίες είναι ψυχοδραστικές, μοιάζουν με την αμφεταμίνη και προσφέρουν στον χρήστη ευφορία.

Στις χώρες όπου καλλιεργείται νόμιμα, άντρες, γυναίκες, ακόμα και παιδιά, το καταναλώνουν ημερησίως σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.

Αιθιοπία, Υεμένη, Κένυα και Τζιμπουτί θεωρούνται τα κράτη με τη μεγαλύτερη παραγωγή Khat. Στην αγορά κοστίζει 30 ευρώ το ματσάκι των 100 γραμμαρίων.

Όπως περιγράφουν οι χρήστες, εκτός από την απαίσια γεύση του, προκαλεί στον ουρανίσκο ένα μούδιασμα, ενώ ύστερα από περίπου 45 λεπτά, οι κόρες των ματιών διαστέλλονται. Δεν προκαλεί παραισθήσεις, ούτε απώλεια συνείδησης. Φέρνει υπερένταση, παρόμοια με αυτή που εξασφαλίζει μια ελάχιστη δόση κοκαΐνης και ένα χαλαρό μούδιασμα στο κεφάλι, σαν αυτό που προκαλεί η κάνναβη.

Στη χώρα μας είναι παράνομη η κατοχή και η χρήση του, ενώ το 2014 απαγορεύτηκε και στη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι τότε οι ελληνικές Αρχές προχωρούσαν στην κατάσχεση ποσοτήτων Khat, που είχαν προορισμό την Αγγλία, την Ουαλία και την Ιρλανδία.

Εδώ και έξι χρόνια, όμως, το Khat δεν είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς στην ελληνική επικράτεια. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, όταν στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν δύο 18χρονους Ισραηλινούς με 97,5 κιλά στις αποσκευές τους.