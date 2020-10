Αθλητικά

AEK-ΠΑΟΚ: Ισόπαλο το ντέρμπι των “Δικεφάλων”

Δεν ανέδειξε νικητή το μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ.

Με γκολ του Μουργκ στο 89΄ ο ΠΑΟΚ απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Super League. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο 23ο λεπτό με τον Ασφαριφάρντ στη μοναδική τελική προσπάθειά τους σε όλο το παιχνίδι!

Στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ περιορίστηκε σε καθαρά παθητικό ρόλο. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε, έφτανε με άνεση στην περιοχή και δημιουργούσε ευκαιρίες με πιο μεγάλη αυτή του Τσόλακ στο 9ο λεπτό. Ωστόσο, στο 23΄ μια μαγική ασίστ του Μουαμέρ Τάνκοβιτς και ένα εξαιρετικό τελείωμα του Καρίμ Ανσαριφάρντ διαμόρφωσαν το 1-0, στη μοναδική τελική προσπάθεια των γηπεδούχων στο πρώτο 45λεπτο.

Αμέσως μετά (25΄) ακυρώθηκε γκολ του Τζόλη για χέρι. Άτυχος ο ΠΑΟΚ, πολύ τυχερή λοιπόν η ΑΕΚ η οποία ήταν αγνώριστη.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα για τους γηπεδούχους, που σπάνια περνούσαν το κέντρο του γηπέδου. Η κατοχή της μπάλας ξεπέρασε κατά διαστήματα το 70% υπέρ του ΠΑΟΚ, που προσπαθούσε να διασπάσει τη μαζική άμυνα της “Ένωσης”, με τον Άμπελ Φερέιρα να χρησιμοποιεί όσα “όπλα” διέθετε. Ο “Δικέφαλος του Βορρά” δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες με καλύτερη ένα σουτ του Σφιντέρσκι, που “έξυσε” το οριζόντιο δοκάρι στο 78΄ και κατάφερε να βρει το γκολ που άξιζε, στην εκπνοή του αγώνα. Στο 89΄ από σέντρα του Μπίσεσβαρ και κεφαλιά του Σβιντέρσκι, ο Μουρ πήρε νέα κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τσιντώτα.

Οι τρεις αλλαγές του Φερέιρα “λύτρωσαν” τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Τσιντώτας ήταν ο “σωτήρας” της ΑΕΚ καθώς στο 96΄ νίκησε τον Σφιντέρσκι σε τετ-α-τετ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Χνίντ, Τσιγκρίνσκι, Νεντελτσεάρου, Παουλίνιο (70΄ Βασιλαντωνόπουλος), Μιτάι (46΄ Λόπες), Σάκχοφ, Κρίστισιτς, Λιβάγια, Τάνκοβιτς (60΄ Αλμπάνης, 80΄λ.τρ. Σαμπανάτζοβιτς), Ανσαριφάρντ (60΄ Ολιβέιρα).

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Ζίφκοβιτς, Ίνγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Μάτος (68΄ Ουαγκέ), Γιαννούλης, Εσίτι (58΄ Νινούα), Σβάμπ, Ζίφκοβιτς (80΄ Μπίσεσβαρ), Τζόλης (68΄ Σφιντέρσκι), Τσόλακ.