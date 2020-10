Πολιτική

Στρατιωτική θητεία: Επισπεύδεται η αύξησή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, τόνισε από τη Θάσο ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπογράμμισε, σήμερα, από τη Θάσο, την πρόθεση της Κυβέρνησης για αύξηση της στρατιωτικής θητείας στους 12 μήνες.

Ο Υπουργός δεν προσδιόρισε τον χρονικό ορίζοντα που θα γίνει αυτό, ενώ αρκέστηκε να πει ότι θα πραγματοποιηθεί «σύντομα». «Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία είναι ισχυρές», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Παναγιωτόπουλος, «και διασφαλίζουν τις συνθήκες ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να προστατεύουν την εδαφική κυριαρχία της χώρας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δημιουργώντας ισχυρή αποτροπή έναντι κάθε επιβουλής».

Με αυτόν τον τρόπο, είπε ο Υπουργός «αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις και οι απειλές που δέχεται η χώρα». Επεσήμανε, ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου περιλαμβάνει προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών καθώς και αύξηση των στρατεύσιμων με αύξηση της θητείας στους 12 μήνες, που «θα γίνει σύντομα», αλλά και «με αύξηση των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών που βγάζουν τους αξιωματικούς στον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό», γεγονός που δεδομένα θα φέρει «περισσότερους στον Έβρο για να υπηρετήσουν».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε αναφερθεί στην αύξηση της στρατιωτικής θητείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ. στις 13 Σεπτεμβρίου.