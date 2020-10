Πολιτική

Νίκας-Τατούλης: Άγριος καβγάς με βαριές εκφράσεις (βίντεο)

Σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον νυν και τον πρώην Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Ένα ιδιαίτερα έντονο φραστικό επεισόδιο είχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, με τον προκάτοχό του, Πέτρο Τατούλη.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο κ. Νίκας είπε ότι δεν αξιοποιήθηκε μελέτη του Δήμου Καλαμάτας για το στάδιο της πόλης και ο κ. Τατούλης το διέψευσε.

Ο Παναγιώτης Νίκας επικαλέστηκε τη μαρτυρία του τότε διευθυντή της δημοτικής Τεχνικής Υπηρεσίας, Βασίλη Τζαμουράνη. Από την πλευρά του, ο Πέτρος Τατούλης επέμεινε στον ισχυρισμό του πως δεν παρέλαβε μελέτη και κουβέντα στην κουβέντα η ψυχραιμία πήγε… περίπατο και ο καβγάς δεν άργησε να γίνει.

Ο κ. Νίκας είπε στον Πέτρο Τατούλη «μου προκαλείς το γέλιο, με όσα έχεις κάνει 11 χρόνια και όποτε είσαι απέναντί μου, θα είσαι καθιστός».