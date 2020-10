Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Νέα έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κόντε

Στο 75% του συνόλου των υπαλλήλων κάθε επιχείρησης αυξάνεται πλέον η τηλεργασία. Περιορισμοί στην εστίαση και νέοι κανόνες στα σχολεία.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε παρουσίασε απόψε τα νέα μέτρα για τον περιορισμό των κρουσμάτων κορονοϊού. Σύμφωνα με το νέο κυβερνητικό διάταγμα, η τηλεργασία θα αυξηθεί μέχρι και το 75% του συνόλου των υπαλλήλων κάθε επιχείρησης.

Τα εστιατόρια θα πρέπει να κλείνουν τα μεσάνυχτα και σε κάθε τραπέζι δεν θα κάθονται πάνω από έξι πελάτες, με τους πελάτες των καταστημάτων να μπορούν να είναι όρθιοι μέχρι τις έξι το απόγευμα και καθιστοί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Οι δήμαρχοι θα μπορούν να κλείνουν οδούς και πλατείες όπου υπάρχει συνωστισμός μετά τις 9 το βράδυ. Οι αίθουσες στοιχημάτων θα κλείνουν, επίσης, την ίδια ώρα.

Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, συνεχίζεται η διδασκαλία με φυσική παρουσία των μαθητών. Στα Λύκεια, οι μαθητές θα μπαίνουν στα σχολικά συγκροτήματα μια ώρα αργότερα: στις 9 το πρωί και όχι στις 8, όπως γινόταν έως τώρα. Παράλληλα, όπου είναι δυνατόν θα ξεκινήσουν και απογευματινά μαθήματα.

Απαγορεύονται φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου και όλων των ερασιτεχνικών αθλημάτων που οδηγούν σε μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Σε όλα τα γυμναστήρια της Ιταλίας θα ελεγχθεί, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, η τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

«Η Κυβέρνηση θα βοηθήσει τους επιχειρηματίες που θα πληγούν οικονομικά από τα νέα μέτρα. Η στρατηγική μας δεν είναι ίδια με εκείνη της άνοιξης. Τους περασμένους μήνες αυξήσαμε το νοσηλευτικό προσωπικό και διπλασιάσαμε τις θέσεις στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κάθε μέρα παράγουμε, πλέον, 20 εκατομμύρια χειρουργικές μάσκες», τόνισε ο Ιταλός Πρωθυπουργός.

«Πρέπει να αποφύγουμε νέο γενικό lockdown, διότι θα ήταν τεράστιο πλήγμα για την οικονομία», υπογράμμισε.

Ο Τζουζέπε Κόντε κάλεσε και πάλι τους Ιταλούς να φορούν μάσκα, να πλένουν τα χέρια τους συχνά και να προσέχουν όταν συναντούν φίλους και συγγενείς. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη, η Κυβέρνηση είναι παρούσα αλλά ο καθένας πρέπει να προσφέρει την συμβολή του», κατέληξε ο Ιταλός Πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται πως τα κρούσματα κορονοϊού, το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία είναι 11.705 και 69 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Πραγματοποιήθηκαν, όμως, σχεδόν 20.000 λιγότερα διαγνωστικά τεστ σε σύγκριση με το Σάββατο, όταν οι Αρχές είχαν ανακοινώσει 47 θανάτους και 10.925 κρούσματα.