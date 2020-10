Κόσμος

Η Τουρκία χαιρετίζει τη νίκη του εθνικιστή Τατάρ στα Κατεχόμενα

Το μήνυμα του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Η Άγκυρα χαιρέτισε τη νίκη του εκλεκτού της στις “προεδρικές” εκλογές στα Κατεχόμενα, του εθνικιστή Ερσίν Τατάρ, αναφέροντας ότι θα υπερασπιστεί μαζί του τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο.

«Χαιρετίζουμε θερμά τον νικητή των προεδρικών εκλογών Ερσίν Τατάρ. Θα εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε την ευημερία, την ανάπτυξη και την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Θα υπερασπιστούμε μαζί τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα της “Βόρειας Κύπρου” (όπως αποκαλεί τα Κατεχόμενα) στην Ανατολική Μεσόγειο», ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter ο Yπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αμέσως μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα.