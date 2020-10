Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Μία καινούργια εβδομάδα ξεκινάει και θεωρητικά τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στις επιδιώξεις μας...

ΚΡΙΟΣ: Είναι δύσκολο να διαλέγεις όταν υπάρχουν συναισθήματα και εσάς τα ερωτικά σας έχουν μία τέτοια αναζήτηση σήμερα. Κυρίως όμως γιατί εσείς δεν παραδέχεστε αυτά που νιώθετε και προτιμάτε να τα αφήνετε στην τύχη τους… Σήμερα, όμως θα κληθείτε να κάνετε συγκεκριμένη επιλογή, που όμως και πάλι δεν είστε σίγουροι ότι θα το θέλετε και αύριο. Η ανασφάλεια είναι κακός σύμβουλος γενικότερα, αλλά εσείς μόλις την αποκτήσατε και θα πορευτείτε με αυτή!

ΤΑΥΡΟΣ: Όταν εκρήγνυστε τότε σίγουρα χάνετε τον έλεγχο, ειδικά αν αφορά τις σημαντικές σχέσεις της ζωής σας. Ερωτικά, σίγουρα δε θέλετε να φτάσετε στα άκρα, αλλά δεν το ελέγχετε. Επαγγελματικά σας φταίνε όλα και νιώθετε ότι σας απορρίπτουν. Σίγουρα, η αντίδρασή σας είναι υπερβολική και καλά θα κάνετε να μην φτάσετε στα άκρα. Ξέρετε όμως ότι αυτό δεν μπορείτε να το ελέγξετε σήμερα, ειδικά όταν πιστεύτε ότι έχετε δίκιο. Σίγουρα όμως η λογική σας λειτουργεί καλύτερα όταν είστε ήρεμοι. Αυτό γενικά, γιατί ειδικά σήμερα, δύσκολο!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Προγραμματισμός και ρέγουλα είναι το ζητούμενό σας και αυτό θα αποφασίσετε να κάνετε σήμερα. Το σύνθημα είναι αλλαγή και να εστιάζετε στα σημαντικά. Αν κάνετε διαχείριση χρόνου σήμερα θα είναι υπό μορφή ξεκαθαρίσματος. Αν συγκρουστείτε στα επαγγελματικά σας σήμερα, είναι γιατί απλώς οι διαφωνίες είναι δημιουργικές, αν φτάσετε στα άκρα όμως θα σας κατηγορήσουν ακόμα και εκεί που δεν έχετε προσβάσεις για να τα διορθώσετε… Σκεφτείτε το!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όσο ξεκάθαρα τα θέλετε εσείς τα πράγματα, άλλο τόσο έχουν δικαίωμα και όσοι σας περιβάλλουν. Μην απορείτε λοιπόν, όταν αυτό συμβαίνει και αναγκάζεστε εσείς να μπείτε στη θέση σας. Είναι μία τακτική που είναι δικαίωμα και των άλλων. Οι φίλοι σας σήμερα αντιδρούν και δικαίως… Δυστυχώς, δεν έχετε την πρωτοκαθεδρία… Ερωτικά πάντως, μπορεί να σας πουν και μία καλή κουβέντα, δείγμα ότι είναι με το μέρος σας. Μην την πετάξετε είναι πολύτιμη!

ΛΕΩΝ: Είστε ερωτικοί, έχετε ζήτηση και πέραση και γενικά αρέσετε. Ως εδώ όλα καλά αλλά τι γίνεται όταν πιέζεστε και χρειάζεται να δώσετε εξηγήσεις; Σίγουρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα, όμως εσείς είστε αποφασισμένοι! Μία αλλαγή στα επαγγελματικά σας είναι μονόδρομος για εσάς και όταν εσείς το έχετε αποφασίσει, παρασύρετε και όσους έχουν άμεση ανάμειξη χωρίς καμία τύψη. Προσέξτε όμως, μη μετανιώσετε γιατί τα εμπρός πίσω έρχονται δύσκολα στη δική σας περίπτωση!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όταν προσπαθείτε να ξεριζώσετε συμπεριφορές στα επαγγελματικά σας είναι δύσκολο γιατί ενώ εσείς έχετε αποφασίσει κάτι, οι άλλοι δεν έχουν ιδέα για αυτό. Οι λεκτικές εντάσεις είναι μονόδρομος, αλλά ξέρετε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή… Προσοχή σήμερα στις μετακινήσεις σας γιατί βιάζεστε αλλά δεν είστε μόνοι σας στον δρόμο. Ασχοληθείτε με τα ερωτικά σας, ακόμα και αν δεν είναι η πρώτη σας προτεραιότητα…. Σίγουρα θα αποζημιωθείτε!

ΖΥΓΟΣ: Αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι να αγνοήσετε αυτά που νιώθετε και βέβαια θα καταφέρετε ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστείτε τα ερωτικά σας σήμερα, και γενικά και ειδικά. Αυτό που είναι εύκολο όμως είναι να παρασυρθείτε και φυσικά να συνομιλήσετε με έναν απότομο τρόπο. Νιώθετε ότι έχετε επιλογές και χρόνο ενώ αυτό δε συμβαίνει καθόλου.Οι απαιτήσεις σας είναι πολλές και παράλογες!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Δε σας χωράει ο τόπος σήμερα, και βέβαια αυτό που δεν αντέχετε είναι και ο εαυτός σας! Οι συνομιλίες με τους δικούς σας ανθρώπους κρέμονται σε μία κλωστή και εσείς έχετε το ψαλίδι να την κόψετε και μάλλον το επιδιώκετε κιόλας… Ερωτικά πάντως μην παρασύρεστε για κάτι εντελώς πρόσκαιρο. Επίσης αν νιώθετε κάτι ερωτικό για μία φιλική σας σχέση απολαύστε το αλλά βάλτε όρια… Αν βάλετε σε κίνδυνο μία σας σχέση τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο περίπλοκα!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Όταν ανακαλύπτετε ότι δε σας φέρονται τίμια και σας συζητάνε είναι ευνόητο να εκνευρίζεστε, ειδικά όταν σας κρύβουν κάτι σημαντικό και εσείς προσπαθείτε να ανακαλύψετε την αλήθεια χωρίς να έχετε τα δεδομένα… Ερωτικά πάντως είστε σίγουροι για τα συναισθήματά σας αλλά για τα δικά σας και μόνο. Αν είστε σιωπηλοί σήμερα, είναι το καλύτερο. Αν αποφασίσετε να σκάψετε τότε οι αναζητήσεις σας δε θα έχουν τελειωμό και θα διαπιστώσετε ότι έχετε χάσει πολύτιμο χρόνο!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ανατροπές έχει η σημερινή μέρα για εσάς και αλλαγή πλεύσης! Όχι ότι αυτό μπορεί να σας αιφνιδιάσει στον απόλυτο βαθμό, απλά κάποια θέματα χρειάζονται επαναξιολόγηση. Φροντίστε ωστόσο να συμπεριλάβετε στα σχέδιά σας και τον οικονομικό παράγοντα. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτός καθορίζει το πρόγραμμα που είναι πλέον αναθεωρημένο και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες. Προσέξτε γιατί αν πάρετε μία βιαστική απόφαση θα βρεθείτε εσείς πρωτίστως ζημιωμένοι!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ξέρετε ότι τα λόγια σας περνάνε από κόσκινο εσείς ωστόσο δεν έχετε κανένα φρένο και καμία διάθεση να περιοριστείτε! Ερωτικά προσέξτε γιατί οι μεγαλύτερες δεσμεύσεις είναι κάτι που εσείς ξαφνικά το επιδιώκετε. Όμως, αν αυτό δεν έχει διάρκεια δημιουργείτε προσδοκίες στις οποίες δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Δεν έχουν όλοι τη δική σας ανάγκη να αλλάζετε διαθέσεις και λεγόμενα οπότε θα βρεθείτε να απολογείστε… Αλλά, τότε θα είναι αργά!

ΙΧΘΥΕΣ: Μία προσγείωση είναι για εσάς το χαρακτηριστικό της ημέρας, χρειάζεται λοιπόν να είστε πολύ σίγουροι για τις αποφάσεις σας. Το δύσκολο είναι να προσαρμοστείτε στα δεδομένα γιατί είχατε μία άλλη πραγματικότητα στο μυαλό σας. Και τώρα που πατάτε στη γη όλα είναι διαφορετικά. Δεν μπορείτε να μην το παραδεχθείτε αλλά και να προσαρμοστείτε. Προσέξτε πως οδηγείτε σήμερα, ακόμα και αν βιάζεστε και κυρίως μη μιλάτε όταν οδηγείτε! Βασικά, καλό θα ήταν σήμερα να μετράτε και τα λόγια σας αλλά αυτό δύσκολα θα το καταφέρετε!

