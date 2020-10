Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: η Τουρκία κατηγορεί ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία πως εξοπλίζουν την Αρμενία

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι υποστηρίζει σθεναρά το Μπακού, τονίζοντας πως «προσεύχεται» οι αζερικές δυνάμεις να διώξουν τους Αρμένιους από «τα κατεχόμενα εδάφη».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Γαλλίας ότι παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στην Αρμενία στην ένοπλη σύρραξη με το Αζερμπαϊτζάν στη διεκδικούμενη περιοχή Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο Ερντογάν, ο οποίος εκφράστηκε στη Σιρνάκ (νοτιοανατολικά), επανέλαβε ότι υποστηρίζει σθεναρά το Μπακού, τονίζοντας πως «προσεύχεται» οι αζερικές δυνάμεις να επικρατήσουν στη σύγκρουση και να διώξουν τους Αρμένιους από «τα κατεχόμενα εδάφη».

Οι δύο άλλοτε σοβιετικές σοσιαλιστικές δημοκρατίες βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του ορεινού θύλακα των περίπου 145.000 κατοίκων.

Ο θύλακας ελέγχεται από αρμένιους αυτονομιστές, αν και βάσει του διεθνούς δικαίου αποτελεί τμήμα της επικράτειας του κατά πλειονότητα μουσουλμανικού Αζερμπαϊτζάν.