Παναθηναϊκός: άρχισαν… τα όργανα

Δεκάδες φίλοι του «τριφυλλιού» περίμεναν την αποστολή της ομάδας μετά και τη νέα της αποτυχία να πάρει τη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Περίπου 60 οπαδοί του Παναθηναϊκού περίμεναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (19/10) την αποστολή του «τριφυλλιού» που έφτασε στην Αθήνα από το Ηράκλειο, προκειμένου να εκφράσουν τα παράπονα τους για την κάκιστη πορεία της ομάδας στα πρώτα τέσσερα ματς της Super League.

Μετά το ισόπαλο 2-2 με τον ΟΦΗ, οι άνθρωποι της ομάδας είχαν πάρει τα... μέτρα τους για παν ενδεχόμενο και η αποστολή βγήκε από την πλαϊνή πύλη της αίθουσας αφίξεων (υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων), όπου τους περίμενε το πούλμαν.

Με το που εμφανίστηκαν οι παίκτες ακολούθησαν πολύ έντονες αποδοκιμασίες και ύβρεις, με τους αρχηγούς της ομάδας Δημήτρη Κουρμπέλη, Σωκράτη Διούδη, τον Φεντερίκο Μακέντα κι άλλους τρεις παίκτες να πηγαίνουν προς το μέρος των οπαδών για να τους μιλήσουν.

Μετά από πέντε λεπτά συζήτησης (που ολοκληρώθηκε με χειροκρότημα παρότρυνσης από τους οπαδούς), οι παίκτες μπήκαν στο πούλμαν που ακολούθως αποχώρησε για το «Γ. Καλαφάτης».