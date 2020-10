Πολιτική

Oruc Reis: μια ανάσα από το Καστελόριζο το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος θα μπορούσε τις επόμενες μέρες να φτάσει ακόμα και σε απόσταση 6,5 μιλίων από το Καστελόριζο.

Σε κοντινή απόσταση από το Καστελόριζο έφτασε το απόγευμα της Κυριακής το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας, Oruc Reis.

Το τουρκικό ερευνητικό βρίσκεται σε απόσταση λίγων ναυτικών μιλιών από το Καστελόριζο, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των ελληνικών αρχών.

Το Oruc Reis, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, κινήθηκε στα όρια της τουρκικής NAVTEX, από το Καστελόριζο, και πλέον κινείται νοτιοδυτικά, απομακρυνόμενο από το ακριτικό νησί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος θα μπορούσε τις επόμενες μέρες να φτάσει ακόμα και σε απόσταση 6,5 μιλίων από το Καστελόριζο.