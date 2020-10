Κοινωνία

Κορονοϊός - Γλυφάδα: ανησυχία για τα κρούσματα στο γηροκομείο

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η υπεύθυνη του οίκου ευγηρίας αλλά και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Ακρίβος. Πόσα είναι τα κρούσματα.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι απολυμάνσεις εντός και εκτός του γηροκομείου "Η Μεγαλόχαρη" στη Γλυφάδα μετά τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού, που έγιναν γνωστά το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έως τώρα κρούσματα ανέρχονται σε 14. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις εργαζόμενους και 11 τρόφιμους, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η υπεύθυνη του οίκου ευγηρίας, τόνισε ότι η "ασθενής μηδέν" είναι μία νοσηλεύτρια, η οποία παραμένει εντελώς ασυμπτωματική.

Από πλευράς του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας, κ. Ακρίβος, επανέλαβε ότι ο Δήμος και η συγκεκριμένη υπηρεσία ενημερώθηκαν από τα Μέσα Ενημέρωσης και όχι από τους υπευθύνους του γηροκομείου, όπως θα έπρεπε.