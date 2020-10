Οικονομία

Με διαδικασίες εξπρές η 8η αξιολόγηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μεταρρυθμίσεις που θα συνδεθούν με το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν ένα σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Η κατάθεση του νέου πτωχευτικού κώδικα επιτάχυνε τη διαδικασία έναρξης και ολοκλήρωσης της 8ης αξιολόγησης, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, σε μόλις δύο 24ωρα, αρχής γενομένης από σήμερα.

Οι εξελίξεις γύρω από την υγειονομική κρίση και ο μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας για την πορεία των δημόσιων οικονομικών αναμένεται να συζητηθεί αρκετά στις επαφές που θα έχει το οικονομικό επιτελείο με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών.

Ωστόσο σημαντική προεργασία έχει ήδη γίνει από τα τεχνικά κλιμάκια τις προηγούμενες ημέρες τα οποία συγκέντρωσαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατέγραψαν την πρόοδο στα προαπαιτούμενα αλλά στα ζητήματα που σχετίζονται με την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες με έμφαση στις εκκρεμείς συντάξεις, τα «κόκκινα» δάνεια, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας.

Ειδικά στο θέμα της εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων και της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες, οι αρμόδιοι υπουργοί αναμένεται να καταθέσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Οι μεταρρυθμίσεις που θα συνδεθούν με το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών δεδομένου ότι η Αθήνα επιθυμεί να στείλει στην Κομισιόν το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης πιθανόν το Νοέμβριο ενώ το τελικό σχέδιο θα πρέπει να κατατεθεί έως το τέλος Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής».

Οι επαφές μέσω τηλεδιασκέψεων με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών ξεκινούν σήμερα με στόχο να ολοκληρωθούν το αργότερο την Τετάρτη. Αμέσως μετά τα βλέμματα θα στραφούν στην δημοσιοποίηση της έκθεσης των θεσμών στα μέσα Νοεμβρίου με στόχο να επικυρωθεί από το Eurogroup της 30ης Νοεμβρίου. Η κυβέρνηση αποσκοπεί σε μία ακόμα θετική έκθεση η οποία θα ξεκλειδώσει και την απόφαση από πλευράς Eurogroup για μία ακόμα εκταμίευση των SNP’s & ANFA’s.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται, πιθανότατα την ίδια ημέρα του Νοεμβρίου με την ανακοίνωση της έκθεσης των θεσμών, και η γνώμη της Κομισιόν για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2021 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Η «ώρα» των οίκων αξιολόγησης

Με τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, τα ταμειακά διαθέσιμα στα 37,9 δισ. ευρώ και παρά το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη δανειστεί μέσω των αγορών το ποσό που είχε προγραμματιστεί για φέτος, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια ακόμα έξοδο στις αγορές έως το τέλος του έτους.

Η εβδομάδα αναμένεται να κλείσει με τους οίκους αξιολόγησης Standard and Poor’s και DBRS οι οποίοι την Παρασκευή 23 του μηνός θα δημοσιοποιήσουν την έκθεση αξιολόγησης τους για την Ελλάδα. Θα ακολουθήσει ο οίκος Μοody’s στις 6 Νοεμβρίου και η γερμανική Scope στις 4 Δεκεμβρίου.