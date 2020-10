Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: αύξηση της ψηφιακής εγγραφής των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ

Μέσα στο γενικότερο κλίμα χάους που επικρατεί στις ΗΠΑ εν όψει εκλογών, έρχονται να προστεθούν και τα περιστατικά τεχνικής δυσλειτουργίας που καταγράφονται.

Ένα πρόβλημα με κάποιο καλώδιο, μία αστοχία εξοπλισμού σε ένα κέντρο συγκέντρωσης δεδομένων, μία υπερφόρτωση του διαδικτύου με συνέπεια τη διακοπή της λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής σελίδας, αυτά τα περιστατικά δυσλειτουργίας δείχνουν ότι τα συστήματα ψηφιακής εγγραφής ψηφοφόρων έχουν -ήδη- το μερίδιο τους στις συνθήκες χάους της εκλογικής περιόδου, με δεδομένες τις εγγραφές-ρεκόρ των ψηφοφόρων στις κρίσιμες πολιτείες, σχολιάζει το POLITICO.

Οι προθεσμίες εγγραφής ψηφοφόρων πλησιάζουν στη λήξη τους σε περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές πολιτείες, ενώ ομάδες υπέρμαχων των δικαιωμάτων των ψηφοφόρων, αλλά και αξιωματούχοι των κομμάτων προειδοποιούν για το ενδεχόμενο να υπάρξουν περισσότερα προβλήματα στον εκλογικό ορίζοντα, με συνέπεια των περιορισμό των δικαιωμάτων των εν δυνάμει ψηφοφόρων.

Οι σχετικές προθεσμίες παρατάθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βιρτζίνια και πριν από δύο εβδομάδες στη Φλόριντα, αφού διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου για ώρες εμπόδισαν κατοίκους των πολιτειών να εγγραφούν ηλεκτρονικά, με συνέπεια την κατάθεση μηνύσεων από τις οργανώσεις προστασίας των δικαιωμάτων των ψηφοφόρων ή ακόμη και κατηγορίες για καταστολή της διαδικασίας ψηφοφορίας.

Η Τζανέτ Σένεκαλ υψηλόβαθμη διευθύντρια στο Σύνδεσμο Γυναικών Ψηφοφόρων, δήλωσε ότι άλλες αμερικανικές πολιτείες θα πρέπει να πάρουν στα σοβαρά τις διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου, καθώς τα διαδικτυακά συστήματα τόσο σε πολιτειακό όσο και σε παναμερικανικό επίπεδο βγαίνουν εκτός λειτουργίας, ακόμα και τις καθημερινές. “Είναι ενδεχόμενο επίσης να υπάρξουν προβλήματα με το πολιτειακό σύστημα ψηφοφορίας”, προειδοποίησε η ίδια.

Με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει απέναντί του τον προεδρικό υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν και το ζήτημα του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Γερουσίας να έχει πρωταγωνιστικό χαρακτήρα, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές, είναι ενδεχόμενο να καταγράψει ρεκόρ. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει. Πρόκειται για το 1/5 των συνολικών ψήφων που καταγράφηκαν στις προεδρικές εκλογές του 2016 (the U.S. Elections Project), ενώ σε αρκετές πολιτείες καταγράφεται αύξηση της εγγραφής ψηφοφόρων, όσο ποτέ άλλοτε. Η πολιτεία της Γεωργίας έχει καταγράψει αύξηση-ρεκόρ περίπου 7,6 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, οι 743.000 από τους οποίους έκαναν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά. Ένα δικαστήριο παρέτεινε την αρχική καταληκτική ημερομηνία της 5ης Οκτωβρίου στην Αριζόνα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη, καθώς αριθμός-ρεκόρ περίπου 4 εκατομμυρίων ψηφοφόρων έχουν ήδη εγγραφεί για να ψηφίσουν από τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον αρμόδιο πολιτειακό γραμματέα.

Περισσότεροι από 14,4 εκατομμύρια έχουν εγγραφεί στη Φλόριντα, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες πολιτειακές υπηρεσίες την προηγούμενη εβδομάδα, ξεπερνώντας τις εγγραφές του 2016 κατά ένα και πλέον εκατομμύριο. Περίπου 8,1 εκατομμύρια κάτοικοι του Οχάιο είχαν εγγραφεί μέχρι την Τετάρτη, ξεπερνώντας τις αυξημένες εγγραφές που είχαν καταγραφεί το 2018. Επίσης, περίπου 3,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν εγγραφεί στη Νότια Καρολίνα, ξεπερνώντας τα σύνολα των εγγεγραμμένων στις εκλογές του 2016 και του 2018.

Οι Αμερικανοί στρέφονται στη διαδικτυακή εγγραφή ψηφοφόρων ως μία ασφαλή μέθοδο στην διάρκεια της πανδημίας COVID-19, από την οποία έχουν προσβληθεί περισσότεροι από 8 εκατομμύρια Αμερικανοί, με τους νεκρούς από την πανδημία να έχουν ξεπεράσει τους 219.000 στις ΗΠΑ. “Αυτή τη χρονιά, ξεκάθαρα εξαιτίας της COVID-19, περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στα διαδικτυακά συστήματα, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι διαπροσωπικές δραστηριότητες δεν είναι διαθέσιμες και αποδεκτές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν,” εξήγησε η Σένεκαλ. Ωστόσο, αυτή η αύξηση των διαδικτυακών εγγραφών προκαλεί τους δικούς της πονοκεφάλους, πρόσθεσε η ίδια.