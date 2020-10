Τοπικά Νέα

Μπούκαρε με όπλο σε ψιλικατζίδικο!

Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψιλικών.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής σε κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, άγνωστος δράστης μπήκε στο ψιλικατζίδικο στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Ζωναρά και με την απειλή όπλου αφαίρεσε από το ταμείο άγνωστο, μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου στην περιοχή.