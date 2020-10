Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: ξεκίνησε η πρώιμη ψηφοφορία στη Φλόριντα

Η πρώιμη ψηφοφορία για τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ξεκινά σήμερα στην κρίσιμη πολιτεία Φλόριντα, την ώρα που αριθμός ρεκόρ 28 εκατομμυρίων Αμερικανών έχουν ήδη ψηφίσει δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη ημερομηνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο δεν απομένει πολύς χρόνος για να αλλάξει τη δυναμική της κούρσας την οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χάνει, θα επισκεφθεί σήμερα στην Αριζόνα, μετά την προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποίησε χθες, Κυριακή, στη Νεβάδα, στη διάρκεια της οποίας κάλεσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν εν μέσω ενδείξεων ότι κυρίως οι υποστηρικτές των Δημοκρατικών επιλέγουν να ψηφίσουν πρώιμα.

Από τους συνολικά 27,9 εκατομμύρια Αμερικανούς που έχουν ήδη ψηφίσει, το 55% είναι υποστηρικτές των Δημοκρατικών και το 24% των Ρεπουμπλικάνων. Ο αντίπαλός του των Δημοκρατικών, ο Τζο Μπάιντεν πραγματοποίησε προεκλογική εκστρατεία σε μια άλλη πολιτεία- κλειδί χθες, τη Βόρεια Καρολίνα, ενώ σήμερα η υποψήφια αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα επισκεφθεί τη Φλόριντα για να καλέσει τους υποστηρικτές τους να ψηφίσουν πρώιμα.

Η Φλόριντα θεωρείται μια πολιτεία την οποία πρέπει να κερδίσει ο Τραμπ, ο οποίος δεν θα έχει πολλές πιθανότητες να νικήσει στις εκλογές, αν χάσει τις νότιες πολιτείες. Δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos, που διενεργήθηκε από τις 7 ως τις 14 Οκτωβρίου, έδειξε ότι στη Φλόριντα ο Μπάιντεν κερδίζει το 49% των ψήφων, έναντι 47% για τον Τραμπ, με περιθώριο στατιστικού λάθους τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων.

Η Χάρις θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις υπέρ της πρώιμης ψήφου στο Ορλάντο και το Τζάκσονβιλ, ενώ ο Τραμπ πρώτα στο Πρέσκοτ και μετά στην Τουσόν της Αριζόνας, μία ακόμη πολιτεία για την οποία δίνει μάχη με τον Μπάιντεν. Στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Κάρσον Σίτι της Νεβάδα χθες, όπου η πρώιμη ψηφοφορία είχε ξεκινήσει το Σάββατο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κάλεσε τους υποστηρικτές του «να πάνε να ψηφίσουν» για να τον βοηθήσουν να κερδίσει την πολιτεία αυτή, στην οποία το 2016 είχε νικήσει η Χίλαρι Κλίντον. Παράλληλα ο Τραμπ δεν παρέλειψε να κοροϊδέψει τον Μπάιντεν για την προσεκτική του στάση απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. «Άκου τους επιστήμονες!», είπε σαρκαστικά. «Αν άκουγα εντελώς τους επιστήμονες, αυτή τη στιγμή θα είχαμε μια χώρα σε μεγάλη ύφεση».

Στη Βόρεια Καρολίνα, όπου το 20% των ψηφοφόρων είχαν ήδη ψηφίσει μέχρι χθες το πρωί, ο Μπάιντεν κάλεσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν το συντομότερο δυνατόν και επέκρινε τον αντίπαλό του για τον ισχυρισμό του ότι η χώρα «έχει γυρίσει σελίδα» στην πανδημία. «Τα πράγματα επιδεινώνονται και εξακολουθεί να μας λέει ψέματα», τόνισε. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη και τελευταία τηλεμαχία των δύο αντιπάλων στο Νάσβιλ του Τενεσί.