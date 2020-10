Αθλητικά

Αγώνας ράγκμπι με δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους στις εξέδρες!

Αποτελεί αναμφισβήτητο ρεκόρ στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού.

Παρουσία 46.000 φιλάθλων διεξήχθη η αναμέτρηση Νέα Ζηλανδία-Αυστραλία για το ράγκμπι union. Το τελικό 27-7 μάλλον περνά σε δεύτερη μοίρα, καθώς στην εποχή του κορονοϊού, είναι ιδιαίτερα σπάνιο να διεξάγονται αγώνες σε γεμάτα γήπεδα.

Αυτός, ήταν ο δεύτερος αγώνας για το Bledisloe Cup. Την πρώτη αναμέτρηση παρακολούθησαν 31.000 φίλαθλοι κι ο αγώνας είχε λήξει χωρίς νικητή (16-16).