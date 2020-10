Κόσμος

Ολλανδία: αντιδράσεις για τις διακοπές του βασιλικού ζεύγους στην Ελλάδα εν μέσω κορονοϊού

Τι δήλωσαν για την εσπευσμένη επιστροφή τους στην Ολλανδία. Πώς ο κορονοϊός τους χάλασε τα σχέδια...

Άρον άρον επέστρεψε στην Ολλανδία το βασιλικό ζεύγος που έφθασε με κυβερνητικό αεροσκάφος στην Ελλάδα για διακοπές.

Ο βασιλιάς Γουλιέλμος- Αλέξανδρος και η βασίλισσα Μάξιμα είχαν σχεδιάσει να περάσουν μερικές ημέρες στη βίλα τους στην Πελοπόννησο, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα τους, καθώς ο κορονοϊός θερίζει.

Έτσι, οι δυο τους αποφάσισαν να επιστρέψουν εσπευσμένα στην Ολλανδία, τονίζοντας ότι «δεν θέλουμε να αφήσουμε καμία αμφιβολία ότι είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι οδηγίες, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο ο κορονοϊός. Η συζήτηση για τις διακοπές μας δεν συνεισφέρει σε αυτό».

Διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για τις διακοπές του βασιλικού ζεύγους ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ο Ολλανδός πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν διακοπές χωρίς να τριγυρίζουν.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Γουλιέλμος- Αλέξανδρος και η Μάξιμα αναγκάστηκαν να απολογηθούν δημοσίως επειδή φωτογραφήθηκαν με έναν άνδρα στη Μήλο, χωρίς να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις.