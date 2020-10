Κοινωνία

Τραυματισμός αστυνομικού σε έλεγχο

Πως χτυπήθηκε ο άνδρας της ΕΛ.ΑΣ. Ποιος ήταν ο δράστης, που σκοπίμως τον παρέσυρε.

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 25χρονου, φερόμενου διακινητή, ο οποίος στην προσπάθειά του να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσε σε υπηρεσιακή μηχανή της ΕΛ.ΑΣ. τραυματίζοντας τον αναβάτη της.

Ο αστυνομικός της ομάδας «Ζ» μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό 25χρονο από τη Συρία και επιβαίνοντες πέντε παράτυπους αλλοδαπούς.

Όλοι συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος του νεαρού οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για διευκόλυνση εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών από τη χώρα, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, απείθεια και σωματικές βλάβες.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης.