Κόσμος

Τατάρ: τείνω χείρα φιλίας προς τον ελληνοκυπριακό λαό

Έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, αλλά με προειδοποιήσεις… Το μήνυμα Αναστασιάδη.

«Tείνω χείρα ειρήνης, χείρα φιλίας προς τον ελληνοκυπριακό λαό. Είμαι έτοιμος να καθίσω στο τραπέζι και να οδηγήσω σε αποτέλεσμα το Κυπριακό στη βάση των πραγματικοτήτων. Πιστεύω ότι η κατάληξη του Κυπριακού σε αποτέλεσμα, θα εξασφαλίσει μεγάλο όφελος στην περιοχή μας, θα καταστεί παράδειγμα για τη διεθνή κοινότητα και θα είναι ωφέλιμο για τους δύο λαούς και τα δύο κράτη. Πιστεύω ειλικρινά ότι μαζί με την κατάληξη του Κυπριακού σε αποτέλεσμα, θα αναπτυχθούν οι σχέσεις Τουρκίας - Ελλάδας», δήλωσε ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ.

«Δεν θα είναι δύσκολο να καθίσουμε στο τραπέζι και να φτάσουμε σε μια συμφωνία, αν οι Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες φίλοι μας διαβάσουν σωστά τις στρατηγικές, οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες λαμβάνοντας υπόψη το μέλλον.

Αν δεν το κάνουν αυτό και συνεχίσουν την αδιάλλακτη στάση τους, να ξέρουν ότι δεν θα παραιτηθούμε των δικαιωμάτων μας. Θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα και θα προστατεύσουμε μέχρι τέλους τα δικαιώματα του λαού μας», υποστήριξε ο κ. Τατάρ, μετά την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος.

Τέλος, απευθυνόμενος προς τα Ηνωμένα Έθνη και την ΕΕ σημείωσε, «Να είστε δίκαιοι. Ο τουρκοκυπριακός λαός ουδέποτε θα παραιτηθεί από το να διοικεί τον εαυτό του, από την κυριαρχία του. Βγείτε πλέον από τα καλούπια. Σκεφτείτε διαφορετικά. Ο δρόμος που ακολουθήσατε μέχρι σήμερα δεν διασφάλισε την επίτευξη συμφωνίας στην Κύπρο, αντιθέτως την εμπόδισε. Εγώ και η ομάδα μου είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε μαζί σας. Αρκεί να μην παραγνωρίζετε τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού».

Ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής πλευράς βρίσκεται σε διαδικασία σχηματισμού νέου «κυβερνητικού» σχήματος.

Αναστασιάδης: Προσβλέπω το συντομότερο σε μια συνάντηση γνωριμίας με τον κ. Τατάρ

Συγχαρητήρια στον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ έδωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος χαρακτηρίζει απόλυτα σεβαστή την ετυμηγορία της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η ετυμηγορία των συμπατριωτών μας να επιλέξουν ως νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας τον κ. Ερσίν Τατάρ είναι απόλυτα σεβαστή. Συγχαίρω τον κ. Ερσίν Τατάρ και προσβλέπω το συντομότερο σε μια συνάντηση γνωριμίας. Θέλω να βεβαιώσω τόσο τον ίδιο όσο και τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου για την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα μου να ανταποκριθώ άμεσα στη δεδηλωμένη πρόθεση του γγ του ΟΗΕ να αναλάβει, το ταχύτερο μια νέα πρωτοβουλία για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών και αξιών της ΕΕ, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κύπρος. Θέλω να ελπίζω ότι την ιδία βούληση θα επιδείξει και ο κ. Τατάρ».