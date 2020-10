Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: η εισαγγελική πρόταση για φυλακίσεις και αναστολές

Σοκ προκάλεσε η πρόταση της Αδαμαντίας Οικονόμου προς το Τριμελές Εφετείο. Τι ζήτησε για τον Γιώργο Ρουπακιά. Ποιο το σκεπτικό της πρότασής της.

Πρόταση-σοκ από την Εισαγγελέα στην δίκη της Χρυσής Αυγής, για χορήγηση αναστολής σε όλους τους καταδικασθέντες, πλην του Γιώργου Ρουπακιά.

Η πρόταση της κ. Αδαμαντίας Οικονόμου είναι να μην πάει στην φυλακή κανένας άλλος από τους δεκάδες καταδικασμένους, πλην του καθ΄ ομολογίαν δολοφόνου του Παύλου Φύσσα, ούτε καν όσοι αποτελούσαν το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά να τους επιβληθούν διάφοροι περιοριστικοί όροι.

Το σκεπτικό της πρότασής της στηρίζεται μεταξύ άλλων στο ότι οι καταδικασθέντες έχουν μόνιμη και γνωστή διαμονή, ενώ σε όσους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι τους τήρησαν. Επίσης, το σκεπτικό στηρίζεται στο ότι δεν είναι ύποπτοι φυγής και περιμένουν τη δίκαιη κρίση του δικαστηρίου. Πρόσθεσε δε ότι εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα στο δικαστήριο. Μάλιστα, η κ. Οικονόμου τόνισε ότι κατά το τελευταίο διάστημα προσήλθαν στο δικαστήριο και καταδικασθέντες πρώην βουλευτές, αναφέροντας ονομαστικά όσους παρέστησαν.

Παράλληλα:

Από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι είναι πιθανή διάπραξη νέων αδικημάτων από τους καταδικασθέντες.

Η πλειονότητά τους έχει λευκά ποινικά μητρώα. Η κ. Οικονόμου ανέφερε τους κατηγορουμένους που δεν έχουν λευκό ποινικό μητρώο, με πρώτον στη λίστα τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 1979 για υπόθεση βομβιστικής ενέργειας.

Μετά την παρέλευση επταετίας από την τελευταία πράξη που αποδίδεται στην οργάνωση (δολοφονία Φύσσα), δεν εξετράπησαν σε αξιόποινες πράξεις.

Η εισαγγελέας, επίσης, τόνισε ότι πολλοί εκ των κατηγορουμένων έχουν παραμείνει σε καταστήματα κράτησης, εξαντλώντας το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, ενώ ολοκληρώνοντας την αγόρευσή της επεσήμανε ότι η εφημερίδα και τα γραφεία της Χρυσής Αυγής έχουν κλείσει και επομένως δεν εμφανίζει πολιτικό λόγο. "Η άμεση εκτέλεση των ποινών θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη καθώς η διαδικασία μέχρι το εφετείο θα είναι μακροχρόνια. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις να τους δοθεί αναστολή με περιοριστικούς όρους. Οι κατηγορούμενοι δεν προσπάθησαν να αποφύγουν τη σύλληψή τους" κατέληξε.

Το δικαστήριο αυτήν την ώρα είναι σε διακοπή και κατόπιν η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης.

Τι είχαν ζητήσει οι καταδικασμένοι

Οι καταδικασθέντες διατύπωσαν τα αιτήματά τους προς το δικαστήριο με κυρίαρχη αιτιολογία, ανάμεσα σε πολλές που επικαλέστηκε η υπεράσπιση, τον μεγάλο χρόνο που θα απαιτηθεί, ώστε να εισαχθεί ξανά η υπόθεση για τη δευτεροβάθμια κρίση της Δικαιοσύνης. Οι συνήγοροι υποστηρίζουν πως μέχρι τον προσδιορισμό της υπόθεσης ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, οι εντολείς τους ουσιαστικά θα έχουν εκτίσει τις ποινές τους (με τις ευνοϊκές διατάξεις του 1/3 έκτισης ή των 3/5 της ποινής κλπ) και επομένως η εκδίκαση της έφεση θα "είναι δώρον άδωρον".

Η εκτίμηση της υπεράσπισης για τον προσδιορισμό της έφεσης στηρίζεται στο γεγονός πως σε αντίστοιχες μεγάλες υποθέσεις η καθαρογραφή της απόφασης απαιτεί χρόνο. Είναι ενδεικτικό πως η απόφαση με το πλήρες σκεπτικό του δικαστηρίου για την πρωτοβάθμια δίκη της "17 Νοέμβρη" , που είχε διαρκέσει περίπου έξι μήνες, εκδόθηκε περίπου επτά μήνες μετά την ανακοίνωση της στο δικαστήριο, ενώ η απόφαση για την υπόθεση της Siemens που ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2019 δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη.

Οι καταδικασθέντες για τη Χρυσή Αυγή επικαλέστηκαν όλους τους λόγους που προβλέπονται από τον νόμο (της ανεπανόρθωτης βλάβης που θα υποστούν οι ίδιοι και πρόσωπα που έχουν την φροντίδα τους, ιατρικούς λόγους και άλλους ουσιαστικούς λόγους) και πλέον είναι θέμα ωρών ή μίας ημέρας να αποφασίσει το δικαστήριο ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τον καθέναν τους.